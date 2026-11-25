Dove vivono Luca Argentero e Cristina Marino con i figli: dalla villa in Umbria immersa nel verde all'appartamento in zona Porta Nuova a Milano

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Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più conosciute del mondo dello spettacolo italiano. Attori e genitori di due bambini, negli anni hanno condiviso con il pubblico alcuni momenti della loro vita familiare. Ora per la coppia si parla di una nuova casa a Milano, una scelta legata soprattutto agli impegni professionali di entrambi. Dalle immagini condivise sui social da Cristina Marino è possibile scoprire qualche dettaglio degli ambienti, tra arredi moderni e spazi luminosi.

La nuova casa a Milano di Luca Argentero e Cristina Marino

Nato a Torino nel 1978 e cresciuto a Moncalieri, Luca Argentero si fa conoscere dal pubblico nel 2003, quando partecipa alla terza edizione del Grande Fratello. Dopo l’esperienza nel reality intraprende la carriera di attore, lavorando sia per il cinema sia per la televisione. Tra i suoi ruoli più popolari c’è quello del medico Andrea Fanti nella serie Doc – Nelle tue mani. Il suo percorso comprende anche film come Saturno contro, oltre a progetti teatrali e ad altre produzioni televisive. Anche Cristina Marino lavora nel mondo dello spettacolo. Nata a Milano nel 1991, Cristina è attrice e imprenditrice. Accanto alla recitazione, infatti, ha sviluppato progetti legati al fitness e al benessere che racconta anche attraverso i social.

I due si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi e si sono sposati nel 2021 a Città della Pieve, in Umbria. Sono genitori di Nina Speranza e Noè Roberto e nell’agosto 2026 hanno annunciato di essere in attesa del terzo figlio. Di recente la famiglia avrebbe scelto di spostarsi dall’Umbria, dove viveva proprio a Città della Pieve (Perugia), a Milano. Secondo quanto riportato da ‘Chi’, Argentero e Marino avrebbero acquistato un appartamento nella zona di Porta Nuova, dove si sarebbero già trasferiti. Porta Nuova è una delle aree più ambite di Milano che ospita anche il famoso Bosco Verticale. La scelta sarebbe legata a una migliore gestione degli impegni di lavoro di entrambi.

A mostrare alcuni scorci dell’appartamento è stata Cristina Marino attraverso i contenuti pubblicati su Instagram. Come racconta ‘Chi’, le immagini condivise lasciano intravedere ambienti luminosi, con soffitti alti e lucernari che contribuiscono a far entrare la luce naturale. L’arredamento appare essenziale e funzionale, con pavimenti chiari, mentre alle pareti si notano alcune fotografie dedicate alla famiglia. La casa dovrebbe trovarsi ai piani più alti di un edificio moderno. All’interno dell’appartamento si notano una scala dal design contemporaneo e alcune pareti rivestite con pannelli in legno. Per il resto, sono poche le informazioni disponibili sugli ambienti della casa.

La casa in Umbria di Luca Argentero e Cristina Marino

In precedenza, Luca Argentero e Cristina Marino avevano fatto conoscere al pubblico alcuni scorci della loro casa in Umbria. La residenza si trova nella campagna di Città della Pieve, borgo in provincia di Perugia al quale la coppia è legata da anni. La proprietà, nota come ‘Il Mandoleto’, è immersa nel verde ed è circondata da alberi e spazi aperti. Una sistemazione che ha permesso alla famiglia di trascorrere molto tempo a contatto con la natura, lontano dai ritmi della grande città.

La villa umbra si trova all’interno di un ampio parco, dove grandi e bambini possono trascorrere del tempo all’aria aperta e a contatto con la natura. Gli ambienti, spaziosi e ricchi di luce, accostano arredi contemporanei a elementi più tradizionali. Dai dettagli mostrati nelle fotografie condivise sui social emerge un’abitazione con un soggiorno molto luminoso, mentre la cucina è in legno. All’esterno tra gli spazi verdi si trova anche un orto.