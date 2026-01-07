L'elenco completo di tutti i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria e i loro relativi premi della Lotteria Italia del 2026

Nella giornata di martedì 6 gennaio 2026 è andato in scena il tradizionale sorteggio dei biglietti vincenti della Lotteria Italia: il primo premio di quest’anno, dal valore di 5 milioni di euro, è stato venduto a Roma.

Di seguito scopriamo tutti i biglietti vincenti delle varie categorie: quest’anno è stato aggiunto anche un premio speciale del valore di 300.000 euro. Prima di gettare il proprio biglietto e perdere definitivamente le speranze, onde evitare rimpianti, si consiglia comunque di fare un ulteriore controllo sui siti ufficiali della Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria

Il biglietto vincente della Lotteria Italia 2025, dal valore di 5 milioni di euro, è andato a Roma. La Dea bendata è stata benevola con la Capitale, visto che altri due biglietti vincenti di prima categoria sono stati venduti in provincia di Roma: a Ciampino è andato il secondo premio da 2,5 milioni di euro, mentre ad Albano Laziale il quinto da 1 milione di euro.

Il terzo premio, dal valore di 2 milioni di euro, è stato venduto in provincia di Reggio Emilia e più precisamente nel territorio di Quattro Castella. Il biglietto da 1,5 milioni di euro, invece, è andato in Sardegna a Jerzu, provincia di Nuoro. L’anno scorso il primo premio era stato vinto a Somaglia, in provincia di Lodi.

1° Premio € 5.000.000 – T270462 venduto a Roma

2° Premio € 2.500.000 – E334755 venduto a Ciampino (RM)

3° Premio € 2.000.000 – L4302343 venduto a Quattro Castella (RE)

4° Premio € 1.500.000 – D019458 venduto a Jerzu (NU)

5° Premio € 1.000.000 – Q331024 venduto ad Albano Laziale (RM).

Lotteria Italia 2026, il biglietto vincente del premio speciale

Quest’anno la Lotteria Italia ha visto l’assegnazione di un premio speciale da 300.000 euro: il biglietto vincente è stato venduto ad Auronzo di Cadore, perla delle Dolomiti.

Premio speciale € 300.000 – M291089 venduto ad Auronzo di Cadore (BL)

Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di seconda categoria

Di seguito tutti i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria della Lotteria Italia di quest’anno, dal valore di 100.000 euro:

F460252 – Pergine Valsugana (TN)

F495065 – Carcare (SV)

R116579 – San Nicola la Strada (CE)

B355821 – Desenzano del Garda (BS)

B408458 – Napoli (NA)

M082984 – Somma Lombardo (VA)

U473669 – Cinisello Balsamo (MI)

S203579 – Milano (MI)

N010700 – Roma (RM)

G227785 – Barberino di Mugello (FI)

V055420 – Cuvio (VA)

S463626 – Pescara (PE)

Z455638 – Montepaone (CZ)

T243441 – Castrocielo (FR)

R040814 – Levate (BG)

G279874 – Torino (TO)

E304956 – Colloredo di Monte Albano (UD)

I429575 – Gioia del Colle (BA)

L298491 – Ancona (AN)

O116424 – Roma (RM)

V213185 – Sommacampagna (VR)

L253421 – Castellaro (IM)

S152617 – Nogaredo (TN)

N423461 – Modena (MO)

R318537 – Crotone (KR)

Z389503 – Milano (MI)

A476470 – Pescara (PE)

C366742 – Napoli (NA)

Q224705 – Civitella in Val di Chiana (AR)

I476752 – Torino (TO).

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di terza categoria

Questi, invece, sono i biglietti dei premi di terza categoria da 50.000 euro:

C431308 – Napoli (NA)

S428559 – Pistoia (PT)

E312271 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

Z166541 – Roma (RM)

T435587 – Civitella in Val di Chiana (AR)

U309578 – Senigallia (AN)

Z144713 – Bari (BA)

P361311 – San Salvo (CH)

Q220879 – Novara (NO)

Z353771 – Auronzo di Cadore (BL)

G222437 – Capaccio Paestum (SA)

V015643 – Ascoli Satriano (FG)

V057512 – Gallicano nel Lazio (RM)

Q219217 – Cremella (LC)

O226436 – Prevalle (BS)

A171897 – San Nicola la Strada (CE)

G004181 – Calcinate (BG)

M433499 – Bologna (BO)

L230622 – Verona (VR)

C183249 – Ariccia (RM)

V392187 – Pietravairano (CE)

G135863 – Frascati (RM)

C248913 – Rimini (RN)

S010555 – Belforte Monferrato (AL)

E091798 – San Mauro Pascoli (FC)

P001034 – Numana (AN)

S121337 – Roma (RM)

Q419219 – Foggia (FG)

L462968 – Udine (UD)

O331476 – Napoli (NA)

R408948 – Napoli (NA)

C418134 – Roma (RM)

N028152 – Milano (MI)

M472501 – Rubiera (RE)

C216443 – Bergamo (BG)

Z132743 – Torino (TO)

F466560 – Torino (TO)

I073408 – Sant’Elpidio a Mare (FM)

D033808 – Reggio Calabria (RC)

T255565 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

E066928 – Alessandria (AL)

V216173 – Monteforte d’Alpone (VR)

Z031713 – Ravenna (RA)

Q330855 – Calalzo di Cadore (BL)

F339474 – Rapallo (GE)

V259119 – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)

T493114 – Firenze (FI)

R435513 – Marsala (TP)

G119037 – Padova (PD)

I293236 – Massa Lombarda (RA)

M497604 – Casarano (LE)

AA291027 – Rivenditore Online

O475636 – Gubbio (PG)

R486593 – Sant’Elpidio a Mare (FM)

E289487 – Ferrara (FE)

R216548 – Castione della Presolana (BG)

P403550 – Vigevano (PV)

T346930 – Tivoli (RM)

M154316 – Roma (RM)

S221283 – Campogalliano (MO).

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di quarta categoria

Nel seguente elenco, infine, ecco tutti i biglietti vincenti dei premi di quarta categoria da 20.000 euro: