I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 - 2026
L'elenco completo di tutti i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria e i loro relativi premi della Lotteria Italia del 2026
Nella giornata di martedì 6 gennaio 2026 è andato in scena il tradizionale sorteggio dei biglietti vincenti della Lotteria Italia: il primo premio di quest’anno, dal valore di 5 milioni di euro, è stato venduto a Roma.
Di seguito scopriamo tutti i biglietti vincenti delle varie categorie: quest’anno è stato aggiunto anche un premio speciale del valore di 300.000 euro. Prima di gettare il proprio biglietto e perdere definitivamente le speranze, onde evitare rimpianti, si consiglia comunque di fare un ulteriore controllo sui siti ufficiali della Lotteria Italia.
Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di prima categoria
Il biglietto vincente della Lotteria Italia 2025, dal valore di 5 milioni di euro, è andato a Roma. La Dea bendata è stata benevola con la Capitale, visto che altri due biglietti vincenti di prima categoria sono stati venduti in provincia di Roma: a Ciampino è andato il secondo premio da 2,5 milioni di euro, mentre ad Albano Laziale il quinto da 1 milione di euro.
Il terzo premio, dal valore di 2 milioni di euro, è stato venduto in provincia di Reggio Emilia e più precisamente nel territorio di Quattro Castella. Il biglietto da 1,5 milioni di euro, invece, è andato in Sardegna a Jerzu, provincia di Nuoro. L’anno scorso il primo premio era stato vinto a Somaglia, in provincia di Lodi.
- 1° Premio € 5.000.000 – T270462 venduto a Roma
- 2° Premio € 2.500.000 – E334755 venduto a Ciampino (RM)
- 3° Premio € 2.000.000 – L4302343 venduto a Quattro Castella (RE)
- 4° Premio € 1.500.000 – D019458 venduto a Jerzu (NU)
- 5° Premio € 1.000.000 – Q331024 venduto ad Albano Laziale (RM).
Lotteria Italia 2026, il biglietto vincente del premio speciale
Quest’anno la Lotteria Italia ha visto l’assegnazione di un premio speciale da 300.000 euro: il biglietto vincente è stato venduto ad Auronzo di Cadore, perla delle Dolomiti.
- Premio speciale € 300.000 – M291089 venduto ad Auronzo di Cadore (BL)
Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti di seconda categoria
Di seguito tutti i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria della Lotteria Italia di quest’anno, dal valore di 100.000 euro:
- F460252 – Pergine Valsugana (TN)
- F495065 – Carcare (SV)
- R116579 – San Nicola la Strada (CE)
- B355821 – Desenzano del Garda (BS)
- B408458 – Napoli (NA)
- M082984 – Somma Lombardo (VA)
- U473669 – Cinisello Balsamo (MI)
- S203579 – Milano (MI)
- N010700 – Roma (RM)
- G227785 – Barberino di Mugello (FI)
- V055420 – Cuvio (VA)
- S463626 – Pescara (PE)
- Z455638 – Montepaone (CZ)
- T243441 – Castrocielo (FR)
- R040814 – Levate (BG)
- G279874 – Torino (TO)
- E304956 – Colloredo di Monte Albano (UD)
- I429575 – Gioia del Colle (BA)
- L298491 – Ancona (AN)
- O116424 – Roma (RM)
- V213185 – Sommacampagna (VR)
- L253421 – Castellaro (IM)
- S152617 – Nogaredo (TN)
- N423461 – Modena (MO)
- R318537 – Crotone (KR)
- Z389503 – Milano (MI)
- A476470 – Pescara (PE)
- C366742 – Napoli (NA)
- Q224705 – Civitella in Val di Chiana (AR)
- I476752 – Torino (TO).
Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di terza categoria
Questi, invece, sono i biglietti dei premi di terza categoria da 50.000 euro:
- C431308 – Napoli (NA)
- S428559 – Pistoia (PT)
- E312271 – Fiorenzuola d’Arda (PC)
- Z166541 – Roma (RM)
- T435587 – Civitella in Val di Chiana (AR)
- U309578 – Senigallia (AN)
- Z144713 – Bari (BA)
- P361311 – San Salvo (CH)
- Q220879 – Novara (NO)
- Z353771 – Auronzo di Cadore (BL)
- G222437 – Capaccio Paestum (SA)
- V015643 – Ascoli Satriano (FG)
- V057512 – Gallicano nel Lazio (RM)
- Q219217 – Cremella (LC)
- O226436 – Prevalle (BS)
- A171897 – San Nicola la Strada (CE)
- G004181 – Calcinate (BG)
- M433499 – Bologna (BO)
- L230622 – Verona (VR)
- C183249 – Ariccia (RM)
- V392187 – Pietravairano (CE)
- G135863 – Frascati (RM)
- C248913 – Rimini (RN)
- S010555 – Belforte Monferrato (AL)
- E091798 – San Mauro Pascoli (FC)
- P001034 – Numana (AN)
- S121337 – Roma (RM)
- Q419219 – Foggia (FG)
- L462968 – Udine (UD)
- O331476 – Napoli (NA)
- R408948 – Napoli (NA)
- C418134 – Roma (RM)
- N028152 – Milano (MI)
- M472501 – Rubiera (RE)
- C216443 – Bergamo (BG)
- Z132743 – Torino (TO)
- F466560 – Torino (TO)
- I073408 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
- D033808 – Reggio Calabria (RC)
- T255565 – Fiorenzuola d’Arda (PC)
- E066928 – Alessandria (AL)
- V216173 – Monteforte d’Alpone (VR)
- Z031713 – Ravenna (RA)
- Q330855 – Calalzo di Cadore (BL)
- F339474 – Rapallo (GE)
- V259119 – Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
- T493114 – Firenze (FI)
- R435513 – Marsala (TP)
- G119037 – Padova (PD)
- I293236 – Massa Lombarda (RA)
- M497604 – Casarano (LE)
- AA291027 – Rivenditore Online
- O475636 – Gubbio (PG)
- R486593 – Sant’Elpidio a Mare (FM)
- E289487 – Ferrara (FE)
- R216548 – Castione della Presolana (BG)
- P403550 – Vigevano (PV)
- T346930 – Tivoli (RM)
- M154316 – Roma (RM)
- S221283 – Campogalliano (MO).
Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti di quarta categoria
Nel seguente elenco, infine, ecco tutti i biglietti vincenti dei premi di quarta categoria da 20.000 euro:
- G307544 – Milano (MI)
- B469167 – Sala Consilina (SA)
- AA220817 – Rivenditore online
- D048462 – Fornovo di Taro (PR)
- V421930 – Sant’Agata di Militello (ME)
- O062479 – Castelnuovo Scrivia (AL)
- O107429 – Palermo (PA)
- U332441 – Milano (MI)
- T117121 – Due Carrare (PD)
- D043028 – Bologna (BO)
- C210612 – Rimini (RN)
- I357941 – Palermo (PA)
- S060016 – Galliate (NO)
- A131162 – Roma (RM)
- D439450 – Licata (AG)
- U361241 – Roma (RM)
- T438695 – Napoli (NA)
- D396734 – Livorno (LI)
- Q262299 – Padova (PD)
- B134389 – Berceto (PR)
- T259078 – Milano (MI)
- Z370772 – Caserta (CE)
- D337349 – Sala Consilina (SA)
- V289642 – Roma (RM)
- R484808 – Rocca Priora (RM)
- P014180 – Parma (PR)
- Z480095 – Poncarale (BS)
- C009689 – Asti (AT)
- V206182 – Rapallo (GE)
- S130035 – Fabro (TR)
- L390343 – Artena (RM)
- I397712 – Orbassano (TO)
- D284337 – Ceriale (SV)
- D007562 – San Giovanni Ilarione (VR)
- O054744 – Mirandola (MO)
- F038719 – Gioiosa Marea (ME)
- O209513 – Milano (MI)
- T050794 – Veggiano (PD)
- L133093 – Roma (RM)
- E184779 – Castel San Pietro Terme (BO)
- O347724 – Brugnato (SP)
- A099940 – Pomezia (RM)
- N140942 – Roma (RM)
- Q340409 – Gragnano (NA)
- U285126 – Isola del Liri (FR)
- V145151 – Numana (AN)
- F129538 – Modugno (BA)
- T259699 – Taino (VA)
- C175266 – Iseo (BS)
- G011900 – Venezia (VE)
- C187813 – Roma (RM)
- R481321 – Fonte Nuova (RM)
- P221793 – Roma (RM)
- F022379 – Tarsia (CS)
- O252988 – Savignano sul Rubicone (FC)
- B417083 – Genova (GE)
- Q474963 – Prato (PO)
- T105272 – San Vitaliano (NA)
- P286138 – Livorno (LI)
- Q280839 – Marcianise (CE)
- R137018 – Roma (RM)
- R024986 – Potenza (PZ)
- P230883 – Sala Consilina (SA)
- N352908 – Châtillon (AO)
- D004044 – Martignacco (UD)
- M086488 – Gallicano nel Lazio (RM)
- U482325 – Ferentino (FR)
- C189316 – Roma (RM)
- O001357 – Tivoli (RM)
- T103398 – Roma (RM)
- C039811 – Roma (RM)
- L467975 – Montesano sulla Marcellana (SA)
- U335141 – Viterbo (VT)
- M491636 – Limbiate (MB)
- U121289 – Roma (RM)
- L307590 – Napoli (NA)
- F051382 – Villacidro (SU)
- R029869 – Roma (RM)
- B300902 – San Gregorio Matese (CE)
- T209780 – Mazzano (BS)
- T491291 – Corigliano-Rossano (CS)
- G432952 – Brescia (BS)
- C192870 – Roma (RM)
- V342725 – Civitella in Val di Chiana (AR)
- R380341 – Anagni (FR)
- AA378493 – Rivenditore online
- F264400 – Alife (CE)
- G056308 – Caravaggio (BG)
- C244384 – Mosciano Sant’Angelo (TE)
- Q133568 – Conegliano (TV)
- D335754 – Formigine (MO)
- C191337 – Roma (RM)
- U404738 – Messina (ME)
- O308074 – Livorno (LI)
- G172079 – Roma (RM)
- Q159289 – Reggello (FI)
- Q200159 – Civitella d’Agliano (VT)
- B489440 – Trieste (TS)
- D475979 – Angri (SA)
- M268445 – Rizziconi (RC)
- A484127 – Savona (SV)
- U277736 – Caivano (NA)
- U290230 – Roma (RM)
- P020031 – Soverato (CZ)
- L462145 – Villesse (GO)
- C433551 – Taormina (ME)
- P414273 – Gaeta (LT)
- N310054 – Cagliari (CA)
- R343286 – Rivalta di Torino (TO)
- U486455 – Montignoso (MS)
- G149349 – Roma (RM)
- C312266 – Genova (GE)
- C498889 – Pietrasanta (LU)
- N155198 – Chieti (CH)
- S294818 – Torino (TO)
- L371060 – Torino (TO)
- Q492234 – Bassano del Grappa (VI)
- P392591 – Bologna (BO)
- A437119 – Gallipoli (LE)
- C285823 – Palmanova (UD)
- M230724 – Jesolo (VE)
- B197000 – Roma (RM)
- T048864 – Desenzano del Garda (BS)
- A241963 – San Zenone al Lambro (MI)
- G086958 – Roma (RM)
- I142272 – Sesto Fiorentino (FI)
- A382183 – Castel Maggiore (BO)
- R310637 – Vimercate (MB)
- S472066 – Lucignano (AR)
- P482936 – Torre Pellice (TO)
- T488461 – Giulianova (TE)
- C167706 – Gonars (UD)
- L306170 – Catanzaro (CZ)
- C366465 – Pordenone (PN)
- L444286 – Torino (TO)
- F253844 – Dolo (VE)
- D271564 – Sala Consilina (SA)
- E273527 – Roma (RM)
- Q045872 – Cingoli (MC)
- B243922 – Sarteano (SI)
- D113976 – Roma (RM)
- G254759 – Lecce (LE)
- T246252 – Firenze (FI)
- E184497 – Teano (CE)
- B324560 – La Maddalena (SS)
- L004685 – Lugo (RA)
- F047063 – Savona (SV)
- AA317629 – Rivenditore online
- D137375 – Vignate (MI)
- C190810 – Roma (RM)
- O321285 – Gemona del Friuli (UD)
- M236176 – Bagno a Ripoli (FI)
- E098608 – Tolfa (RM)
- T463313 – Oricola (AQ)
- D096763 – Ruoti (PZ)
- N039509 – Cagliari (CA)
- O471371 – Piano di Sorrento (NA)
- S212037 – Catania (CT)
- C308691 – Vallata (AV)
- I302163 – Siracusa (SR)
- A336852 – Padova (PD)
- L287418 – Roma (RM)
- T431412 – Roma (RM)
- L049352 – San Salvatore Telesino (BN)
- U077847 – Prizzi (PA)
- I311395 – Angri (SA)
- B382220 – Aosta (AO)
- G351469 – Lucca (LU)
- M003082 – Milazzo (ME)
- L312092 – Rivoli (TO)
- I095731 – Paderno Dugnano (MI)
- R236630 – Cesa (CE)
- V216212 – Sezze (LT)
- S355283 – Mantova (MN)
- A403172 – Pomezia (RM)
- Z483397 – Morro d’Oro (TE)
- C329828 – Sommacampagna (VR)
- U358618 – Antrodoco (RI)
- V307045 – Castel Goffredo (MN)
- Z218184 – Poggiofiorito (CH)
- B221743 – Catania (CT)
- Z330530 – Paderno Dugnano (MI)
- A471151 – Mirabella Eclano (AV)
- G158475 – Paderno Dugnano (MI)
- U304756 – Sala Consilina (SA)
- AA261588 – Rivenditore online
- O038082 – Gioia del Colle (BA)
- D005209 – San Zeno Naviglio (BS)
- G018741 – Calcinato (BS)
- S126562 – Roma (RM)
- V486619 – Guidonia Montecelio (RM)
- L439226 – Formigine (MO)
- F139871 – Gonars (UD)
- C274898 – Partinico (PA)
- I427451 – Foligno (PG)
- L284333 – Taggia (IM)
- O451758 – Napoli (NA)
- A430326 – Faicchio (BN)
- L318846 – Cerignola (FG)
- Q485895 – Terni (TR)
- P106297 – Roma (RM)
- N436646 – Lainate (MI)
- B212706 – Vieste (FG)
- R068972 – Massa (MS)
- N409756 – Alessandria (AL)
- L088653 – Roma (RM)
- R362954 – Vallecrosia (IM)
- P109516 – Roma (RM)
- R038547 – Morro d’Oro (TE)
- A008063 – Merano (BZ).
