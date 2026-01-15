Due cervi incrociano i loro palchi in pieno centro a Barrea, piccolo borgo di montagna nel cuore dell'Abruzzo: il video è subito diventato virale

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Non è certo una scena alla quale si può assistere tutti i giorni: se già incontrare un cervo che si avvicini agli uomini – anche in montagna – è piuttosto difficile, immaginate di imbattervi in ben due esemplari che, in pieno centro abitato, si stanno scontrando tra di loro. È quanto accaduto a Barrea, piccolo borgo d’alta quota situato in Abruzzo. L’evento, prontamente immortalato e condiviso sui social, ha suscitato grande scalpore. E il video è ovviamente diventato virale nel giro di pochissimo tempo.

Il video della lotta tra cervi a Barrea

Due splendidi cervi adulti, con i loro palchi in bella mostra, lottano in pieno centro abitato: siamo a Barrea, e più precisamente in piazza Mammarino, incastonata tra le viuzze del quartiere storico del paese. Qui, oltre ad una meravigliosa vista panoramica sulla natura che circonda il borgo e le sue montagne incantevoli, si possono fare degli incontri piuttosto bizzarri. È successo a Susanna Campana, che ha avuto la fortuna di vedere questi due esemplari maschi incrociare le corna in un breve combattimento. Il suo video, prontamente girato con lo smartphone, ha fatto impazzire i social.

A Barrea, in effetti, non è del tutto inusuale incontrare qualche cervo in libertà, anche se solitamente ciò non accade proprio nel centro storico del paese, bensì nelle sue vicinanze. Era successo, ad esempio, nel vicino borgo di Civitella Alfedena. Ma ben due esemplari che lottano tra loro, in una piccola piazza deserta durante una rigida giornata d’inverno? È certamente qualcosa da immortalare in un video, in modo da poter condividere questo raro momento con tantissime altre persone che non avranno mai la fortuna di ammirare uno spettacolo del genere.

Dove si trova il borgo di Barrea

Barrea è un piccolo paesino di montagna, il quale conta poco meno di 700 abitanti: si trova in Abruzzo, e più precisamente in provincia dell’Aquila, incastonato nello scenario naturale dell’Alto Sangro, a poco più di 1.000 metri di quota. Il borgo è diventato negli anni una splendida meta turistica, soprattutto per via del vicino lago di Barrea, nato dallo sbarramento del fiume Sangro. Affacciato sulle placide acque lacustri, offre un panorama mozzafiato sulle cime montuose tra cui è racchiuso – quelle dei monti della Meta e quella del monte Greco.

Visto il contesto naturalistico (il suo territorio ricade all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), non è raro riuscire ad avvistare la fauna locale in libertà, sebbene l’ultimo “incontro” sia stato davvero molto particolare. Ma Barrea merita una visita anche per il suo suggestivo centro storico, un tempo fortificato. Il borgo, in passato, era cinto da alte mura dal perimetro irregolare, il cui accesso principale era sorvegliato da un imponente castello. Il maniero, costruito tra l’XI e il XII secolo, venne gravemente danneggiato negli anni ’80 da un violento terremoto, ma è ancora oggi aperto al pubblico e ospita numerosi eventi culturali.

Il centro, che si arrampica in un dedalo di sali e scendi molto suggestivi, offre di tanto in tanto qualche incantevole scorcio sulle montagne e sul vicino lago di Barrea. Uno dei punti panoramici più affascinanti è sicuramente il belvedere Il Colle, da cui si gode di una vista davvero mozzafiato.