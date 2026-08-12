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Lombardia potenza economica in Europa: classifica delle regioni
L’Italia è presente ben quattro volte nelle prime venti posizioni della classifica Europe’s Most Powerful Economic Centers di Visual Capitalist: si tratta di una graduatoria che mette in fila le regioni più potenti a livello economico nel Vecchio Continente, sulla base del prodotto interno lordo.
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