Sanremo 2026, dove sono girati i video delle canzoni: le location

Sono stati pubblicati i video ufficiali delle canzoni che partecipano al Festival di Sanremo 2026: scopriamo le location in cui sono stati girati

La settimana dedicata al Festival di Sanremo è sempre ricca di sorprese: quest’anno, dopo la lunga attesa dovuta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, finalmente è arrivato il momento di ascoltare le canzoni in gara. Subito dopo la presentazione dei brani, avvenuta come al solito sul palco dell’Ariston, sono stati rilasciati i videoclip ufficiali. Ed è grande la curiosità del pubblico: dove sono state girate le riprese? Scopriamo insieme le location di alcuni dei più bei video dei cantanti di Sanremo 2026.

Le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 è in onda dal 24 al 28 febbraio – subito dopo la conclusione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina – e vede la partecipazione di 30 Big, che salgono sul palco dell’Ariston con i loro brani inediti. Dal ritorno di grandi artisti ormai assenti da tempo, come Raf e Patty Pravo, agli esordi più attesi (primo tra tutti quello di Tommaso Paradiso, che finora era rimasto lontano dalla kermesse): quest’anno il Festival ci regala davvero moltissime emozioni.

Ecco la lista delle canzoni in gara:

Arisa – “Magica favola”;

Bambole di pezza – “Resta con me”;

Chiello – “Ti penso sempre”;

Dargen D’Amico – “Ai ai”;

Ditonellapiaga – “Che fastidio!”;

Eddie Brock – “Avvoltoi”;

Elettra Lamborghini – “Voilà”;

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”;

Ermal Meta – “Stella stellina”;

Fedez e Marco Masini – “Male necessario”;

Francesco Renga – “Il meglio di me”;

Fulminacci – “Stupida sfortuna”;

J-Ax – “Italia Starter Pack”;

LDA e AKA 7even – “Poesie clandestine”;

Leo Gassmann – “Naturale”;

Levante – “Sei tu”;

Luchè – “Labirinto”;

Malika Ayane – “Animali notturni”;

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”;

Maria Antonietta e Colombre – “La felicità e basta”;

Michele Bravi – “Prima o poi”;

Nayt – “Prima che”;

Patty Pravo – “Opera”;

Raf – “Ora e per sempre”;

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”;

Samurai Jay – “Ossessione”;

Sayf – “Tu mi piaci tanto”;

Serena Brancale – “Qui con me”;

Tommaso Paradiso – “I romantici”;

Tredici Pietro – “Uomo che cade”.

Le location dei video di Sanremo 2026

Se sulle canzoni che partecipano al Festival di Sanremo vige sempre un grande mistero sino alla serata iniziale della kermesse, subito dopo finalmente escono anche i videoclip ufficiali. E l’edizione 2026 non ha fatto eccezione: una volta presentati sul palco dell’Ariston, i brani hanno iniziato a girare in radio e i loro video hanno già raggiunto tantissime visualizzazioni online. Grande è dunque la curiosità sulle location che hanno fatto da sfondo per gli artisti quest’anno in gara a Sanremo. Molti di essi hanno scelto di effettuare riprese in studio, ma alcuni hanno optato per i bellissimi panorami delle nostre città italiane.

È il caso di Francesco Renga, che per la sua splendida canzone “Il meglio di me” è tornato alle sue origini: il video è infatti stato girato nel cuore di Brescia, tra le viuzze del centro storico e all’interno dell’ex convento di Santa Chiara, che oggi ospita la facoltà di Economia. Levante, invece, ha portato alcune splendide diapositive della città di Torino nel video della sua canzone “Sei tu”. Tra gli esordienti a Sanremo, il rapper Luchè ha sorpreso tutti con il video di “Labirinto”, che ha come sfondo il cimitero monumentale di Busto Arsizio (prov. di Varese), esempio di architettura brutalista.

Grande protagonista delle canzoni di questo Festival non poteva che essere Roma: la capitale è ripresa, ad esempio, nel video di Leo Gassmann. La sua canzone “Naturale” vede l’artista e un’altra ragazza girare bendati ai lati opposti della città, per poi incontrarsi in Piazza di Spagna. Anche Eddie Brock, con la sua “Avvoltoi”, ha scelto gli ambienti che gli sono più familiari. Molte scene sono state girate nel quartiere Aurelio di Roma, dove il cantante è nato e cresciuto. Un’altra città ben rappresentata è Pesaro, in cui sono stati ambientati i video di Maria Antonietta e Colombre (“La felicità e basta”) e di Chiello (“Ti penso sempre”). Quest’ultimo vede come location anche Urbino e il suo Palazzo Ducale.