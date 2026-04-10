C'è un cambio di programma per le location del film The Resurrection di Mel Gibson: annullata la giornata di riprese inizialmente fissata a Matera

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Cambio di programma per The Resurrection: sono state annullate le riprese a Matera del nuovo film di Mel Gibson, regista che proprio nella città dei Sassi aveva girato La Passione di Cristo, ormai più di venti anni fa.

Perché The Resurrection non si girerà a Matera come The Passion

Secondo quanto appreso da ‘Ansa’, l’annullamento delle riprese del film The Resurrection sarebbe stato già comunicato al Comune di Matera. La giornata di lavorazione era in programma per lunedì 20 aprile nel Parco della Murgia.

Quella data è stata cancellata dal programma della troupe cinematografica, ma resta da capire se Mel Gibson opterà per una nuova giornata di riprese nei mesi successivi. Allo stato attuale delle cose, non ci sono indicazioni riguardo un possibile ritorno a Matera, ma le istituzioni locali sono in contatto con la produzione, quindi nulla può essere escluso a priori.

Sulla momentanea rinuncia a girare a Matera, è intervenuta Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, ricordando come la stessa commissione che detiene non sia mai stata “direttamente coinvolta, né dalla produzione italiana, né da quella americana, interessate principalmente al rilascio di permessi e alle facilitazioni logistiche, più che alle attività normalmente richieste a una film commission territoriale”.

Come riportato da ‘Repubblica’, Margherita Romaniello e il Comune di Matera comunque si augurano che Mel Gibson “decida di girare anche nella città che decretò gran parte del successo del film La Passione di Cristo“, candidato dall’Academy a tre Premi Oscar.

Dove verrà girato The Resurrection di Mel Gibson

Un cambio di direzione rispetto al set del 2004 era ipotizzabile: a differenza del film precedente, infatti, The Resurrection affronta il tema della Resurrezione di Cristo, cambiando contesto, ambientazione e anche attori.

Lo scenario esterno del film sarà la Puglia: le scene verranno girate tra Gravina, già set di 007, e Torre Guaceto, dove c’è un campo base pronto da diversi giorni. Probabile che una o più giornate di riprese vengano effettuate a Otranto. In generale in Puglia si dovrebbe girare a partire dal 15 aprile. Non mancheranno, comunque, le ambientazioni nella provincia di Matera: alcune scene verranno girate a Craco e Pisticci.

Gravina farà da sfondo a scene importanti come il miracolo di San Paolo, l’impiccagione di Giuda e il tratto di pellegrinaggio degli apostoli Luca e Cleopa verso Emmaus. A Torre Guaceto, invece, verrà allestito il set per le scene dedicate alla pesca miracolosa. Alcune giornate di ripresa sono fissate anche negli studi romani di Cinecittà.

Cast e data d’uscita del film The Resurrection di Mel Gibson

Rispetto a La Passione di Cristo, cambiano gli attori del “sequel”: a interpretare Gesù Cristo è l’attore finlandese Jaakko Ohtonen, mentre nel 2004 il ruolo fu di Jim Caviezel. Nel cast presenti anche volti noti del cinema italiano, come Riccardo Scamarcio che veste i panni di Ponzio Pilato, e Kasia Smutniak che interpreta Maria.

All’attrice cubana Mariela Garriga è affidato il ruolo di Maria Maddalena, mentre gli italiani Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino interpretano rispettivamente Paolo e Pietro. Il film The Resurrection uscirà al cinema in due parti: la prima arriverà nelle sale il 26 marzo del 2027, il Venerdì Santo, mentre la seconda verrà rilasciata il 6 maggio, giorno dell’Ascensione.