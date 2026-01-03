Le location delle serie tv italiane più attese nel 2026
di
Sono diverse le serie tv italiane in uscita nel 2026, a cominciare da La Legge di Lidia Poet, il nuovo capitolo dello show di Netflix dedicato alla prima avvocata donna d’Italia. Tra le prime serie in uscita c’è Gomorra Le Origini, il prequel della serie tv che negli anni scorsi è stata acclamata anche a livello internazionale. Portobello racconta la storia di Enzo Tortora, mentre Nord Sud Ovest Est riprende le vicende di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883 alle prese con il loro secondo album, quello della consacrazione. Scopriamo nella gallery le location italiane delle serie tv in arrivo.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Inaugurata la stazione museo Colosseo della Metro C: le immagini
-
Locorotondo come Roccaraso? Esplode il caso dei pullman
-
Tutti i concerti di Capodanno 2026 in Italia: chi canta e dove
-
Massari svela il nuovo ristorante a Gardone Riviera: quando apre
-
I migliori pandori del supermercato 2025 secondo Altroconsumo
-
I migliori panettoni del supermercato 2025 secondo Altroconsumo
-
Quanto costa il pranzo di Natale 2025 da Antonino Cannavacciuolo
-
I vini italiani da regalare a Natale 2025 secondo il NYT
-
Fontana di Trevi a pagamento a Roma: quanto costerà il biglietto