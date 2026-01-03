Le location delle serie tv italiane più attese nel 2026

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono diverse le serie tv italiane in uscita nel 2026, a cominciare da La Legge di Lidia Poet, il nuovo capitolo dello show di Netflix dedicato alla prima avvocata donna d’Italia. Tra le prime serie in uscita c’è Gomorra Le Origini, il prequel della serie tv che negli anni scorsi è stata acclamata anche a livello internazionale. Portobello racconta la storia di Enzo Tortora, mentre Nord Sud Ovest Est riprende le vicende di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883 alle prese con il loro secondo album, quello della consacrazione. Scopriamo nella gallery le location italiane delle serie tv in arrivo.