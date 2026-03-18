Le location di Rocco Schiavone 7: dove vengono girate le puntate della nuova stagione della serie tv targata Rai con l'attore romano Marco Giallini

Sono iniziate le riprese della settima stagione di ‘Rocco Schiavone’, la serie tv Rai tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini. L’attore romano Marco Giallini torna a vestire i panni di Rocco Schiavone, vicequestore della Polizia che per motivi disciplinari è stato trasferito ad Aosta, dove si ritrova catapultato in una realtà completamente diversa da quella dove ha sempre vissuto.

Rocco Schiavone 7, le location della serie tv con Marco Giallini

Le riprese della settima stagione della fiction ‘Rocco Schiavone’ sono iniziate nel mese di marzo 2026 ad Aosta: la troupe ha girato in diverse location del Capoluogo valdostano, a cominciare dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Le riprese sono state momentaneamente sospese per un infortunio riportato dall’attore protagonista, Marco Giallini.

Chiamata anche in francese con il nome di Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, la Cattedrale di Santa Maria Assunta rappresenta il duomo della città e la sede vescovile omonima diocesi: insieme alla Collegiata di Sant’Orso, costituisce la testimonianza di maggior rilievo nella storia dell’arte sacra della Valle d’Aosta.

Altre scene sono state girate prezzo la chiesa di Santo Stefano, conosciuta anche come église Saint-Etienne: si trova all’incrocio tra via Jean-Laurent Martinet e via abbé Joseph-Marie Trèves. L’edificio di culto venne ricostruito nel XVIII secolo sulle strutture di una precedente chiesa del Quattrocento e presenta diversi elementi di interesse artistico, come gli affreschi della facciata, il grande altare maggiore barocco, la gigantesca statua lignea di San Cristoforo e il prezioso organo a canne.

Nei giorni di riprese della nuova stagione della serie tv ‘Rocco Schiavone’ interpretata dall’attore romano Marco Giallini, il set è stato allestito anche in Piazza Innocenzo Manzetti, dedicata allo scienziato e inventore italiano che, secondo alcune fonti, è considerato il precursore dell’invenzione del telefono, studiato e perfezionato tra il 1843 e il 1865 senza brevettarlo.

I luoghi della serie tv Rocco Schiavone

In onda dal 2016, ‘Rocco Schiavone’ ha conquistato il pubblico italiano nel corso delle sue prime sei stagioni. Le location delle puntate girate fino a oggi si dividono principalmente tra due città: Aosta e Roma.

Nel Capoluogo valdostano, uno degli edifici ricorrenti è la questura dove presta servizio il vice questore Rocco Schiavone, situata in via Lavoratori – Vittime del Cul du Mont. La casa del protagonista della fiction si trova invece in un vicolo laterale di via Porta Pretoria.

Piazza Chanoux è un’altra location chiave della serie tv, usata spesso per le pause caffè; frequenti anche le scene girate al Criptoportico forense e al Teatro Romano. In alcuni episodi, inoltre, si possono riconoscere la biblioteca regionale di Aosta e l’ex liceo Maria Adelaide. Nelle varie puntate sono apparse diverse località della Val d’Aosta, come la rinomata meta sciistica di Champoluc, il Monte Rosa, la passerella di Pré-Saint-Didier e il cimitero di Sant’Orso.

Diverse le scene girate a Roma, la città di origine del protagonista: l’abitazione romana del vice questore si trova in via Gregoriana, mentre la casa del sua amico d’infanzia, Sebastiano, è situata in via di Monte Fiore a Trastevere, uno dei quartieri più antichi del Centro Storico di Roma. Sempre a Trastevere sono state girate scene di flashback legate al passato di Rocco Schiavone, mentre per le puntate conclusive della sesta stagione, le riprese sono andate in scena a Buenos Aires, in Argentina.