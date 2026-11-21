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Le location più iconiche di 007 James Bond, 2 sono in Italia
Viaggio alla scoperta delle location più iconiche della saga cinematografica di 007: dalla Svizzera alla Francia, passando per l’Italia e il Portogallo, ecco alcuni dei luoghi in cui sono state girate scene passate alla storia.
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