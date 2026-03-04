La sesta stagione di "Mare Fuori", la serie tv ambientata a Napoli, arriva su Rai2 e su RaiPlay: ecco quali sono tutte le location usate per le riprese

È ancora una volta la splendida città di Napoli, con i suoi panorami mozzafiato e le pittoresche viuzze del centro storico, a fare da sfondo agli episodi della sesta stagione di “Mare Fuori”. La serie tv italiana, che continua a riscontrare grande successo tra il pubblico, è stata girata in alcune location già divenute iconiche sul piccolo schermo, soprattutto perché vi sono state ambientate altre scene molto famose della televisione. Scopriamo insieme dove sono state girate le riprese di “Mare Fuori 6”.

Dove è stata girata la serie tv “Mare Fuori 6”

Tornano i nuovi episodi di “Mare Fuori”, la serie tv italiana che ha riscosso grande successo tra i giovanissimi (e non solo): siamo arrivati alla sesta stagione, che vede ancora una volta protagonisti Carmine Recano, Lucrezia Guidone e la giovane Maria Esposito, oltre a diverse new entry di notevole interesse. I primi 6 episodi sono stati pubblicati sulla piattaforma RaiPlay, disponibili a partire dal 4 marzo 2026, mentre i restanti occorre attendere l’11 marzo 2026. In seguito, l’intera stagione verrà trasmessa su Rai2.

Quali sono le location che fanno da sfondo a “Mare Fuori 6”? La serie tv, che racconta le storie di alcuni giovani detenuti presso l’Istituto Penale per Minorenni di Napoli, prende spunto dal carcere minorile che si trova sull’isola di Nisida, lambita dalle acque del Golfo di Napoli prospicienti il quartiere di Posillipo. Ovviamente, le riprese non sono state girate all’interno dell’istituto di correzione, che è di solito inaccessibile. Gran parte delle scene hanno come ambientazione la città di Napoli, mentre per gli interni sono state sfruttate alcune strutture delle vicinanze. Ecco le location impiegate per girare la serie tv.

Tutte le location di “Mare Fuori 6” a Napoli

Partiamo proprio dalle scene che ci conducono all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni – il quale, come abbiamo già detto, si trova in realtà sull’isola di Nisida. Per ricreare questa ambientazione è stata utilizzata la base navale della Marina Militare di via Acton, situata tra il piccolo porto del Molosiglio e il Molo San Vincenzo. Moltissime sono poi le riprese girate in esterna, le quali immortalano alcuni splendidi scorci di Napoli e del suo ricchissimo centro storico.

Una delle location è già particolarmente famosa: si tratta del Rione Luzzati, cuore pulsante della zona industriale di Gianturco, a Poggioreale. Qui sono state in passato riprese alcune scene de “L’Amica Genale”, un’altra serie tv italiana di grandissimo successo. Il set si è poi spostato nel quartiere Fuorigrotta, dove i più attenti potranno riconoscere le palazzine che si affacciano sulle stazioni della metro della Linea 2 di Campi Flegrei (piazzale Tecchio) e di via Leopardi, tra via Coriolano e via Tiberio.

Tra gli altri scorci partenopei che spiccano nel corso degli episodi di “Mare Fuori 6” c’è anche piazza Mercato, situata nel quartiere Pendino. Bellissimo è il profilo della Basilica del Carmine Maggiore, con il suo suggestivo campanile aragonese che svetta imponente sulle viuzze circostanti. Le riprese della sesta stagione della fiction sono state girate – sotto la regia di Beniamino Catena – a partire dal 30 giugno 2025, concludendosi dopo ben 20 settimane di lavorazione verso la fine di ottobre 2025.