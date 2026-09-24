L'ultimo lavoro del regista pugliese Paolo Strippoli concorrerà agli Oscar 2027: scopriamo dove sono state girate le riprese del film "L'estranea"

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Dopo aver riscosso grande successo alla Mostra del Cinema di Venezia, il film “L’estranea” si prepara a concorrere per gli Oscar 2027, nella categoria International Feature Film Award. Si tratta dell’ultimo lavoro del regista pugliese Paolo Strippoli, che vanta un cast d’eccezione: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, tra gli altri. Le riprese della pellicola sono state girate interamente in Italia, tra la Puglia e il Lazio. Scopriamo le location che hanno fatto da sfondo al film.

Le location in Puglia del film “L’estranea”

Un dramma familiare dai toni horror, che non lascia scampo all’inquietudine: il nuovo film di Paolo Strippoli ha convinto il pubblico e i critici alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in anteprima. Le riprese si sono svolte principalmente in Puglia, luogo d’origine del regista e della famiglia Colonna, protagonista di “L’estranea”. La location più importante è la città di Bari, che viene immortalata in numerose scene. Come riporta “ILikePuglia”, il set è stato allestito in diverse località, tra cui il Molo San Nicola e il vicino Circolo Canottieri Barion, storico club affacciato sul mare.

Sempre a Bari, alcune riprese sono state girate nei pressi di San Paolo, il più grande quartiere popolare della città. Inoltre, il Policlinico Giovanni XXIII ha ospitato le scene ambientate in ospedale, dove si sono svolti alcuni dei momenti più drammatici di “L’estranea”. La troupe si è poi spostata a sud, nella città di Monopoli: qui, i lavori hanno coinvolto il canile sanitario, il centro urbano e Porto Ghiacciolo, una deliziosa caletta di sabbia fine lambita da acque gradevolmente fresche. Infine, nell’entroterra le riprese si sono svolte a Gioia del Colle, presso l’incantevole Villa Povia.

Le location a Roma del film “L’estranea”

Se la storia della famiglia Colonna, protagonista di “L’estranea”, ha come location principale la città di Bari, le riprese ambientate nel presente sono state girate quasi tutte a Roma. La capitale è infatti il luogo in cui vive Alice, giovane studentessa attorno al cui dramma d’infanzia – l’aggressione da parte di un cane – prendono il via tutte le successive vicende. Il set è stato allestito soprattutto nel quartiere San Lorenzo e nei pressi della Stazione Termini, ma sono state impiegate anche altre zone della città che hanno fatto da sfondo al film.

Il film “L’estranea” in corsa per il Premio Oscar 2027

“L’estranea” è l’ultimo film del regista pugliese Paolo Strippoli, realizzato in collaborazione con Propaganda Italia, Kazak Productions e Tarantula. Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola è stata scelta dal Comitato di selezione per rappresentare l’Italia agli Oscar 2027, dove concorrerà nella categoria International Feature Film Award. “L’estranea” sarà dunque uno dei 15 titoli internazionali in gara – la lista completa verrà resa nota solamente a metà dicembre.

“La Puglia muove i primi passi verso il palco degli Oscar grazie a una delle sue più grandi eccellenze: il talento del regista Paolo Strippoli” – ha annunciato il presidente della Regione Antonio Decaro – “Questo straordinario traguardo ci riempie d’orgoglio e ci spinge a investire ancora di più nel cinema e nell’industria culturale pugliese. Questo è un importante riconoscimento per decenni di lavoro portati avanti dalla Regione Puglia insieme ad Apulia Film Commission. Abbiamo sempre creduto che anche un territorio del Mezzogiorno potesse sviluppare una filiera cinematografica d’eccellenza, puntando sulle competenze e su un’idea di Puglia nuova”.