Si intitola "Buen Camino" ed è il nuovo film di Checco Zalone, in uscita per Natale: scopriamo quali sono le location italiane presso cui è stato girato

Girato tra Italia e Spagna, il nuovo film di Checco Zalone è uno dei più attesi tra le uscite cinematografiche di fine anno. Si intitola “Buen Camino” ed è una commedia che coinvolge il pubblico in un viaggio (metaforico e non solo) tra ironia e spiritualità. Il protagonista, dopo una vita trascorsa nel lusso, si trova catapultato in un mondo completamente diverso, alla ricerca di sua figlia. Scopriamo quali sono le location italiane del film di Checco Zalone.

Dove è stato girato il film Buen Camino di Checco Zalone

Alcuni dei panorami più suggestivi di “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone, rappresentano un’Italia fatta di lusso e ricchezza, simbolo della vita del protagonista. Le prime riprese sono state girate in Sardegna, nelle splendide regioni del nord dell’isola. Location d’eccellenza è la Costa Smeralda, in primis il rinomato borgo costiero di Porto Cervo, meta principalmente di turismo vip. Sono inoltre presenti ritratti suggestivi della Gallura, tra cui Santa Teresa e Capo Testa.

La Sardegna che fa da sfondo a “Buen Camino” è quella caratterizzata da ville meravigliose, dove Checco Zalone – nei panni di un ricco erede viziato – trascorre la sua vita tra feste stratosferiche e lusso sfrenato. Nelle scene panoramiche, è possibile individuare i bellissimi paesaggi costieri della parte settentrionale dell’isola, luoghi turistici e oasi naturali incantevoli. Ma il destino porterà il protagonista ben lontano da queste mete da sogno, attraverso un lungo cammino alla ricerca di sua figlia (ma anche di se stesso).

Altre scene del film sono state girate a Roma: la capitale è parte del paesaggio urbano di “Buen Camino”, dove si snoda la vita quotidiana di Checco Zalone – quando non fatta di party e movida. Le riprese vedono protagonisti palazzi e quartieri residenziali, ma anche scene di interni in cui sono ambientati gli uffici dove Checco gestisce l’azienda di famiglia.

La seconda parte del film, invece, lascia l’Italia e ha come location principale la Spagna, tra i panorami della Galizia rurale. Qui si possono riconoscere alcune delle tappe del Cammino di Santiago, uno dei pellegrinaggi più famosi al mondo. La scena finale di “Buen Camino” è proprio Santiago de Compostela, la città in cui termina il pellegrinaggio: il suo centro storico, con le splendide architetture in pietra e le viuzze lastricate, regala panorami inconfondibili. Appare anche la celebre Plaza do Obradoiro, che ospita la Cattedrale di Santiago de Compostela e altri edifici spettacolari.

La trama e il cast del film “Buen Camino”

Il nuovo film di Checco Zalone, in uscita al cinema il 25 dicembre 2025, è una commedia che spinge alla riflessione e che vuole coinvolgere anche un pubblico più giovane. Protagonista è proprio Checco, nei panni dell’unico figlio di un grande imprenditore nel settore dei divani, che ha guadagnato l’intera ricchezza della sua famiglia.

Viziato e abituato solamente agli agi e al lusso, ha una vita che non ha mai subito grandi scossoni. Fin quando sua figlia adolescente Cristal scompare nel nulla. La ragazza ha deciso di percorrere il Cammino di Santiago, quindi suo padre si trova a seguire le sue orme, in un viaggio spirituale ricco di ostacoli e di incontri peculiari, che cambieranno completamente il suo modo di vedere la vita.