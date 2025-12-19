4 Ristoranti di Alessandro Borghese ritorna con una nuova edizione del programma che anche questa volta girerà diverse località lungo la penisola

Alessandro Borghese è ormai uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Chef, imprenditore e personaggio televisivo, Borghese è diventato uno dei principali esploratori delle tradizioni gastronomiche della penisola. Tra i tanti format che lo hanno reso celebre, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è senza dubbio quello che più di ogni altro ha segnato la sua carriera televisiva. Il programma è diventato negli anni un vero fenomeno, capace di raccontare il Paese attraverso i ristoranti, le cucine regionali e i territori. Un successo che oggi si rinnova con una nuova stagione pronta a portare i telespettatori alla scoperta di nuove location.

La nuova stagione di 4 Ristoranti

Con la nuova stagione di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese riparte ancora una volta per un viaggio lungo la Penisola. Il programma torna ufficialmente in onda domenica sera 21 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now, con un nuovo ciclo di episodi. La produzione è sempre quella di Banijay Italia. Anche questa nuova edizione manterrà le regole che hanno reso il format così famoso e amato.

In totale saranno dodici le zone d’Italia toccate dai nuovi episodi. La prima tappa è prevista sui Colli piacentini, una scelta che conferma la volontà del programma di valorizzare anche aree meno note ma ricche di tradizione gastronomica. Proprio in questa puntata iniziale è prevista una sorpresa: accanto a Borghese ci sarà Katia Follesa, comica, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. In questa puntata speciale, Katia è chiamata a dare un punto di vista esterno nella sfida del Miglior Agriturismo della zona.

Accanto alle città più grandi e famose, 4 Ristoranti si è sempre impegnato a raccontare anche zone meno blasonate e anche quest’anno sembra che sarà così. In lista ci sono città come Chioggia, Torino, Pisa e poi l’Etna e Reggio Calabria. I numeri raccontano bene il percorso del programma giunto all’undicesima stagione. In oltre dieci anni sono stati realizzati più di 130 episodi, coinvolgendo oltre 500 ristoratori da Nord a Sud.

Non sono mancate nemmeno le puntate internazionali, con tappe a Monaco, Hong Kong e Barcellona, che hanno portato il format fuori dai confini italiani. Il legame tra il programma e il pubblico è stato celebrato anche in occasione del decennale di 4 Ristoranti. Il 14 maggio 2025, a Milano, in Piazza dei Mercanti, si è tenuto un grande evento che ha permesso ai fan di incontrare Borghese, scattare foto e partecipare a una vera festa dedicata al programma.

Le parole di Borghese sulla nuova edizione

In un’intervista rilasciata tempo fa a Stories, in onda su Sky TG24, Borghese aveva ripercorso la storia del programma parlando con grande entusiasmo del futuro. Lo chef ha in quell’occasione rassicurato i fan sul fatto che il programma 4 Ristoranti continuerà ancora per molti anni e ci saranno spesso nuove sorprese. La nuova undicesima stagione, quindi, si preannuncia viva di nuove località, nuovi ristoratori e nuove sfide.

Le regole del programma non cambiano: i quattro ristoratori in gara si giudicano valutando aspetti come location, menu, servizio, conto e un piatto tipico. Alla fine il voto più atteso è quello di chef Borghese. Parlando della nuova edizione, Alessandro Borghese ha dichiarato tutto il suo entusiasmo e la passione per questo progetto.

‘Ansa’ ha riportato le sue parole a riguardo: “Girare l’Italia e raccontarne anche i luoghi meno conosciuti è la parte più bella – conclude Borghese – Noi ci divertiamo e speriamo di far divertire anche chi ci guarda”. Lo chef ha poi sottolineato l’importanza per la cucina italiana di essere diventata Patrimonio UNESCO: “La cucina italiana è diventata patrimonio dell’UNESCO perché è cultura – sottolinea Borghese – Andare al ristorante oggi non è solo mangiare, partecipare ad un rito.”