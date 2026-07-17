Annunciata ufficialmente la location delle Atp Finals 2027 in Italia: tocca ancora a Torino che ospiterà il torneo per la settima volta consecutiva

Le Atp Finals 2027 si giocheranno di nuovo a Torino: la conferma ufficiale è arrivata sia da parte della Federtennis italiana che dalla stessa Atp; il torneo che ogni anno chiude simbolicamente la stagione tennistica verrà ospitato ancora dal Capoluogo del Piemonte, scelto come sede per la prima volta nel 2021.

Atp Finals 2027 in Italia: dove si giocheranno

L’Italia si era assicurata le Atp Finals fino al 2030 già da diverso tempo, ma circolavano indiscrezioni legate a un possibile cambio di location, con Milano che sembrava in pole position per sostituire Torino. Il passaggio di consegne al momento è rimandato: almeno fino al 2027 il torneo avrà luogo nel Capoluogo piemontese che ha già ospitato cinque edizioni consecutive.

La sede resta quella dell’Inalpi Arena che ha visto trionfare Jannik Sinner nelle ultime due edizioni del torneo: nel 2024 contro lo statunitense Taylor Fritz e l’anno successivo contro il suo rivale di sempre, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner era arrivato in finale anche nel 2023, quando si era però dovuto arrendere di fronte al serbo Novak Djokovic.

Intervenuto in occasione della presentazione del masterplan per l’edizione 2026 delle Atp Finals, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha parlato così della scelta ricaduta nuovamente su Torino anche per il 2027:

“Torino e il Piemonte sono stati una sorpresa in positivo per noi, la migliore che abbiamo trovato nel nostro Paese negli ultimi venticinque anni – abbiamo scoperto una comunità che ci ha accolto e sostenuto, che lavora tutto l’anno affinché questo torneo possa migliorare di edizione in edizione. Credo che i risultati si siano visti e credo che questo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto insieme.

La conferma di Torino per il 2027 ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l’edizione 2026 ci dicono che le Atp Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo”.

Le novità delle Atp Finals in Italia

In attesa del 2027, sono già tante le sorprese in vista dell’edizione 2026 delle Atp Finals di Torino, a cominciare dal rinnovamento degli spazi dell’Inalpi Arena e del fan village: quest’ultimo, nella sua nuova configurazione, sarà sempre più il cuore pulsante dell’evento, consentendo ai tifosi di vivere un’esperienza ancora più immersiva e partecipativa.

Tra le novità più attese c’è sicuramente lo Skywalk firmato da Pininfarina, una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l’Inalpi Arena direttamente con il Fan Village ed è già destinata a diventare uno degli elementi più scenografici della grande manifestazione sportiva. Sempre nel fan village sorgerà un nuovo campo di allenamento con vista: i giocatori si prepareranno alle partite sotto gli occhi degli appassionati di tennis, diventato uno degli sport più seguiti dagli italiani.

Introdotti l’anno scorso, anche nel 2026 andranno in scena i Music Break, le esibizioni di artisti prima delle partite all’Inalpi Arena che nel frattempo è stata rinnovata, raggiungendo la capienza di 13.500 posti con la nuova configurazione delle sedute. I cantanti attesi per il 2026 sono già stati annunciati: in arrivo Nek, Baby K, Noemi, Francesco Renga, gli Zero Assoluto e Levante.