Il litorale di Rimini cambia per sempre: perché e come diventerà

Il litorale di Rimini, in particolare la parte più a nord, cambierà dopo l'attuazione di un progetto di riqualificazione da oltre 10 milioni di euro

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Il litorale di Rimini si prepara a cambiare volto. Una trasformazione importante, destinata a modificare in modo significativo uno dei tratti più frequentati della riviera romagnola. Il progetto riguarda in particolare la zona nord della città, da anni alle prese con problemi legati all’erosione della spiaggia e alla qualità delle acque. All’inizio del 2026 è stato presentato un piano di intervento che mira a migliorare non solo l’aspetto del mare e dell’arenile, ma anche l’esperienza dei turisti.

I problemi del litorale di Rimini

Rimini è sempre stata una delle mete italiane più famose, non solo per il mare. A confermarlo è stato anche un articolo pubblicato dal quotidiano francese Le Figaro, che ha dedicato un approfondimento alla città e alla sua storia. Il reportage, firmato dal giornalista Jean Tiffon, racconta Rimini come una destinazione che va oltre il turismo balneare. Non solo spiagge, ma anche patrimonio culturale, architettura e il forte legame con la figura di Federico Fellini, simbolo della città nel mondo.

Un racconto che sottolinea come Rimini sia stata una delle prime mete turistiche italiane, già a partire dall’Ottocento, con l’apertura del primo stabilimento balneare nel 1873. Ma accanto a questa immagine positiva, esistono criticità che riguardano proprio il mare. Le sue spiagge, infatti, sono state più volte invase da cavallette che hanno spaventato i turisti in vacanza. Non solo, soprattutto la zona nord del litorale soffre da anni di un problema di erosione della costa. Qui, fin dagli anni del boom turistico, sono state installate scogliere artificiali per contrastare questo fenomeno.

Col tempo, però, queste barriere hanno generato effetti collaterali, tra i quali quello dell’acqua stagnante. Il problema è particolarmente evidente nell’area vicina all’alveo artificiale dove si trova il deviatore del Marecchia. Qui il mare appare meno limpido e più “fermo”, inoltre, l’arenile si è notevolmente ridotto. Per questo motivo l’amministrazione comunale della città ha deciso di intraprendere un progetto di riqualificazione da oltre 10 milioni di euro.

Il nuovo progetto per il litorale di Rimini: cosa cambierà davvero

Per risolvere questa situazione, il Comune di Rimini ha avviato un nuovo progetto destinato a cambiare la fruibilità di questo tratto di costa. L’intervento principale riguarda le scogliere, presenti da circa 60 anni. Queste verranno rimosse dalla posizione attuale e ricollocate più al largo, ma verranno anche separate da degli spazi che permetteranno alle correnti di circolare più liberamente.

Questo cambiamento dovrebbe migliorare il ricambio dell’acqua, riducendo il problema della stagnazione. Allo stesso tempo, però, queste continueranno a svolgere la loro funzione di difesa contro l’erosione. Il progetto non si limita però allo spostamento delle barriere. È previsto anche l’allungamento del molo di ponente con un intervento che contribuirà a proteggere ulteriormente la costa e a migliorare le condizioni del fondale. Uno degli obiettivi è, proprio, la creazione di uno specchio d’acqua protetto e limpido e, quindi, più adatto alla balneazione.

Secondo l’amministrazione comunale, questo intervento rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della città. Come spiegato dall’assessora all’ambiente Anna Montini, si tratta di un progetto atteso da tempo, necessario per rispondere ai cambiamenti delle condizioni marine e per valorizzare una parte della costa che negli anni ha perso attrattività.

‘Il Resto del Carlino’ ha ripreso le sue dichiarazioni in merito: “Avviamo un percorso con l’obiettivo di arrivare alla definizione di un progetto atteso da tempo – spiega l’assessora Montini – e capace realmente di trasformare un’area della nostra costa, che potrà essere ulteriormente valorizzata”. Ora, quindi, si punta a un cambiamento più strutturale, capace di incidere davvero sull’aspetto e sulla qualità del litorale.