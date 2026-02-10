Lilly a Milano Cortina 2026: le iniziative "oltre i limiti"

Il programma delle iniziative di Lilly, sponsor di Milano Cortina, per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali: sport e scienza "oltre i limiti"

Giornalista pubblicista, caporedattore di InItalia. Esperto di sport e spettacolo, scrive anche di attualità, politica e cronaca (locale e nazionale).

Lilly, sponsor di Milano Cortina, per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 ha scelto il claim “Oltre i limiti, sport e scienza insieme per superare ogni sfida“.

La medicine company ha organizzato un ampio programma di iniziative per promuovere la cultura della salute, a partire dal 6 febbraio, giorno inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Il messaggio di Lilly per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Tra le attività promosse spiccano il lancio della nuova campagna “Never Over”, con uno spot on air in televisione dal 6 febbraio e varie affissioni nelle venue olimpiche, e i “Fan Village” a Milano e Cortina: si tratta di luoghi esperienziali in cui è possibile seguire le gare olimpiche ma anche scoprire, nell’installazione pensata da Lilly, i successi della medicina e dello sport negli ultimi anni. A Milano, inoltre, fa tappa The Impossible Gym, la palestra “impossibile” in versione invernale, pensata per far sperimentare di persona le difficoltà e gli ostacoli invisibili che le persone affette da obesità affrontano quotidianamente.

Il parallelismo continuo tra sport e scienza, quindi, è il filo conduttore delle attività di Lilly durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly, ha spiegato: “Da quasi 150 anni Lilly, con la sua intensa attività di ricerca, contribuisce ad affrontare le principali sfide di salute pubblica. Milano Cortina 2026 rappresenta un’occasione unica per celebrare la forza di fronteggiare queste sfide e superare i limiti. Vogliamo promuovere una cultura del benessere e valorizzare il ruolo di scienza e innovazione. Vogliamo dimostrare che con determinazione e resilienza è possibile andare oltre, ispirando tutti quelli che combattono contro un limite a non fermarsi mai”.

Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere Lilly al nostro fianco. La loro visione riflette perfettamente lo spirito olimpico e paralimpico: la ricerca costante dell’eccellenza e il superamento degli ostacoli. Grazie a questa partnership, Milano Cortina non sarà solo un grande evento sportivo, ma anche un’importante piattaforma per promuovere la cultura della salute e della prevenzione, lasciando un’eredità concreta sul territorio e per le persone”.

La mappa delle iniziative di Lilly per Milano Cortina 2026

La mappa delle iniziative pensate da Lilly per Milano Cortina 2026 prende il via nel cuore del capoluogo lombardo, in corso Vittorio Emanuele II, dove Lilly ha acceso l’area pedonale fino a via Orefici con installazioni luminose ispirate ai 22 pittogrammi delle discipline dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, visibili fino a domenica 15 marzo.

Un ideale filo rosso unisce il centro di Milano, a Piazza del Cannone, fino a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Angelo Dibona, dove prendono vita i “Fan Village“: negli igloo, trasformati in spazi esperienziali immersivi, i visitatori possono ripercorrere attraverso installazioni interattive e totem le scoperte che hanno contribuito a cambiare la storia della medicina moderna. Addentrandosi nelle strutture, i pannelli sospesi raccontano le scoperte più importanti della storia di Lilly tra successi e fallimenti superati, alternate alle storie degli atleti (da Arianna Fontana a Sofia Goggia, passando per Davide Bendotti e Marta Bassino) e le testimonianze dei pazienti. Inquadrando i QR code presenti, inoltre, è possibile scoprire le connessioni tra percorsi scientifici, sportivi e umani.

Il messaggio è il seguente: le difficoltà fanno parte di ogni percorso, ma è la determinazione che permette di andare oltre. Attorno al medesimo messaggio ruota “Never Over“, la campagna che celebra la tenacia di atleti e scienziati, uniti dalla stessa spinta a superare i limiti, senza mai fermarsi.

A Piazza Mercanti, cuore medievale di Milano, dal 6 al 22 febbraio è ospitata “The Impossible Gym – Winter Edition“, installazione interattiva realizzata con il patrocinio di SIO (Società Italiana Obesità) e dell’Associazione Pazienti Amici Obesi Onlus. Ispirata agli sport invernali, è pensata per far emergere le sfide quotidiane di chi convive con l’obesità, malattia cronica su cui Lilly è da sempre impegnata. In una teca totalmente innevata, gli attrezzi ginnici, bloccati dal ghiaccio e inutilizzabili, rappresentano la resistenza biologica del corpo al calo ponderale ed evidenziano quanto sia complesso perdere peso e mantenerlo nel tempo.

Il programma dell’installazione propone un ricco calendario di attività: masterclass con clinici e specialisti, incontri con l’associazione di pazienti Amici Obesi Onlus e sessioni informative con nutrizionisti, a disposizione dei visitatori ogni giorno per rispondere a domande, calcolare l’Indice di Massa Corporea e fornire informazioni corrette sulla gestione della patologia.

Gli atleti testimonial di Lilly a Milano Cortina 2026

A Milano Cortina 2026 Lilly ha scelto di sostenere atleti che rappresentano talento, resilienza e innovazione:

Sofia Goggia , campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo e due medaglie mondiali;

, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo e due medaglie mondiali; Arianna Fontana , leggenda internazionale dello short track e atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici;

, leggenda internazionale dello short track e atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Olimpici; Marta Bassino , campionessa mondiale di Sci Alpino nelle discipline di Slalom Parallelo e Super G e vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante;

, campionessa mondiale di Sci Alpino nelle discipline di Slalom Parallelo e Super G e vincitrice della Coppa del Mondo di Slalom Gigante; Davide Bendotti, Atleta Paralimpico di livello mondiale, pluricampione italiano che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Paralimpici di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, specialista delle discipline tecniche e del Super G.

Marta Bassino ha commentato: “Con Lilly condivido valori profondi, come la determinazione, la costanza, la fiducia nel futuro e soprattutto la volontà di non arrendersi mai. Sia nello sport che nella salute si affrontano momenti difficili, ostacoli e paure. È proprio in quei momenti, però, che è importante non arrendersi, perseverare, andare oltre i limiti, vedere la luce dopo il buio. Questo è il messaggio che voglio trasmettere assieme a Lilly”.