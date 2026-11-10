Il Lido di Milano rinasce tra sport, natura e benessere

Il Lido di Milano rinasce con un progetto all'insegna dello sport, della natura e del benessere: come diventerà lo storico impianto di Piazzale Lotto

Il Lido di Milano ritrova la sua identità originaria tra sport, natura e benessere: lo storico impianto di Piazzale Lotto riaprirà nel 2027 dopo anni di chiusura, restituendo al capoluogo lombardo un luogo di aggregazione e benessere.

Sport, natura e benessere: così rinasce il Lido di Milano

Il nuovo Lido di Milano è stato concepito come uno spazio pubblico destinato alla collettività e sarà liberamente accessibile ai cittadini. Dopo anni di chiusura, la città ritrova così uno degli spazi più riconoscibili dello sport e del tempo libero, pronto per accogliere i visitatori con una nuova configurazione.

Per decenni lo storico impianto di Piazzale Lotto è stato un punto di riferimento per generazioni di milanesi, un luogo di incontro, svago e aggregazione, oggi ripensato per rispondere alle più moderne esigenze delle nuove generazioni.

La storica vasca del Lido di Milano è stata trasformata in un lago naturalizzato con funzione di rifugio climatico. Attorno al lago si estenderanno oltre 17.000 metri quadrati di aree verdi, pensate per migliorare la qualità ambientale, favorire la biodiversità e anche creare nuovi spazi di incontro e socialità dove poter stare a contatto con la natura.

Il lago, inoltre, aprirà nuove possibilità di fruizione e svago legate all’acqua, contribuendo così a creare un nuovo spazio verde urbano da vivere 365 giorni all’anno: una nuova piscina scoperta tornerà ad accogliere i milanesi a partire dall’estate del 2027. Sarà dotata di spogliatoi e aree attrezzate per il relax e sarà accessibile anche ai non iscritti, attraverso un ingresso giornaliero alla tariffa pubblica stabilita dal Comune di Milano.

Il progetto GOfit per il Lido di Milano

Una porzione del nuovo Lido di Milano ospiterà il centro GOfit, progettato per promuovere il movimento e accompagnare persone di ogni età in percorsi dedicati alla salute e al benessere, con tariffe accessibili e agevolazioni per le famiglie e per specifiche categorie di utenti.

La struttura comprenderà un’area fitness di oltre 1.500 metri quadrati, due piscine, un’area wellness, un’area dedicata ai bambini, pensata per supportare le famiglie, una caffetteria e numerosi spazi concepiti per favorire socialità e permanenza. Il centro potrà disporre di parcheggi e servizi per offrire un’esperienza completa agli iscritti.

Del progetto ha parlato Mario Barbosa, amministratore delegato di GOfit: “Il Lido appartiene alla memoria collettiva di Milano e affrontare un progetto come questo significa assumersi una responsabilità verso la città e i suoi cittadini. Il nostro obiettivo è contribuire a far rivivere uno spazio che per decenni ha fatto parte della vita dei milanesi. Vogliamo che il nuovo Lido torni a essere un luogo aperto, inclusivo e vissuto tutto l’anno, capace di generare benessere, relazioni e valore per il quartiere e per l’intera comunità”.

Il progetto del Lido rappresenta una tappa centrale nel percorso di sviluppo di GOfit in Italia, avviato con l’apertura del primo centro sul territorio nazionale a Torino e in vista della prossima apertura a Bologna, a cui seguirà un ulteriore piano di espansione in altre città nei prossimi anni.