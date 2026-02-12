Lido 84, uno dei migliori ristoranti che ha ricevuto anche la stella Michelin, ha condiviso su Facebook un post per comunicare la chiusura del locale

Una notizia che nessuno si aspettava e che, in poche ore, ha fatto il giro del web e delle redazioni gastronomiche: il ristorante Lido 84 chiude. Il celebre locale affacciato sul Lago di Garda ha annunciato la fine della sua attività con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. Dopo dodici anni di successi, riconoscimenti internazionali e piatti diventati iconici, uno dei ristoranti più celebrati d’Italia si prepara ad abbassare definitivamente la serranda. L’annuncio è arrivato in modo diretto, senza anticipazioni né indiscrezioni, con poche righe che hanno immediatamente acceso il dibattito nel mondo dell’alta cucina.

L’annuncio della chiusura di Lido 84 su Facebook

Tramite un post su Facebook siamo tutti venuti a conoscenza del fatto che il 22 marzo 2026 sarà l’ultimo giorno di servizio di Lido 84, uno dei migliori ristoranti d’Italia che si trova affacciato sul Lago di Garda. Nel messaggio si parla di un viaggio straordinario cominciato il 21 marzo 2014. Il percorso è stato ricco di soddisfazioni professionali e umane, di traguardi prestigiosi e di riconoscimenti.

Nelle frasi del post non c’è spazio per polemiche o spiegazioni dettagliate sulle ragioni della chiusura. I fratelli Camanini ringraziano chi si è seduto ai loro tavoli in questi dodici anni, chi ha lavorato dietro le quinte con dedizione e soprattutto i tanti giovani che hanno fatto parte della brigata.

Il ristorante chiude “con serenità e gioia verso il futuro”, si legge nel post, lasciando intendere che la fine di Lido 84 non sarà un epilogo ma piuttosto l’inizio di una nuova fase.

I titolari parlano di nuove idee che potrebbero diventare il seme di un progetto diverso. La scelta di affidare la notizia ai social, senza comunicati ufficiali articolati, ha reso l’annuncio ancora più sorprendente. In poche ore, la community si è mobilitata con messaggi di affetto e incredulità. Per molti, Lido 84 rappresentava un punto di riferimento della cucina italiana.

Lido 84, location, storia, riconoscimenti e piatti iconici

Situato a Gardone Riviera e affacciato sul Lago di Garda, Lido 84 è stato fin dall’inizio un progetto fuori dagli schemi. Alla guida del ristorante ci sono due fratelli, Riccardo Camanini in cucina e Giancarlo Camanini in sala. Riccardo, chef creativo e rigoroso, ha costruito negli anni una proposta culinaria identitaria e ha ricevuto diversi riconoscimenti; mentre Giancarlo ha sempre curato l’accoglienza e l’esperienza degli ospiti. Il loro successo è arrivato in tempi rapidissimi.

Dopo alcuni mesi dall’apertura, Lido 84 ha conquistato una stella nella Guida Michelin, riconoscimento che segnala una cucina di grande qualità. Non solo, Lido 84 è stato premiato con le Tre Forchette dal Gambero Rosso e ha scalato la classifica dei The World’s 50 Best Restaurants, diventando per diversi anni il ristorante italiano meglio posizionato. Tra i piatti simbolo che hanno contribuito alla fama del ristorante spicca la celebre Cacio e pepe in vescica di maiale. Accanto a questa creazione, anche la pasta e fagioli è diventata un piatto simbolo della cucina di Lido 84.

Il menu propone tre percorsi degustazione: “Storia”, “4 e mezzo” e “A Sorpresa”, quest’ultimo disponibile sia in una versione legata ai piatti iconici sia in una proposta stagionale a sorpresa. Per dodici anni, Lido 84 ha rappresentato un’insegna virtuosa nel panorama gastronomico nazionale e ora non resta che l’attesa per capire quali saranno i prossimi passi dei fratelli Camanini.