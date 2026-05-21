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Libri, i 100 romanzi più belli di sempre: 3 sono italiani

Il "Guardian" ha stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di sempre, tra i classici della narrativa internazionale: ci sono anche tre titoli italiani

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Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

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Libri

Quali sono i libri che hanno segnato la storia della letteratura internazionale? Il “Guardian” ha stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di tutti i tempi, con l’aiuto di ben 172 esperti – tra critici letterari e scrittori famosissimi – che hanno selezionato alcuni dei titoli più prestigiosi al mondo. Per individuare la Top 100, sono stati inizialmente scelti i 10 libri preferiti da ciascun esperto in ordine di gradimento, quindi è stato assegnato ad ognuno di essi un punteggio sulla base delle citazioni rilevate e del posto in classifica. Il risultato è una ricchissima lista di spunti narrativi che spazia nei secoli, sino ad arrivare alla letteratura contemporanea. Scopriamo quali sono i 100 romanzi più belli di sempre.

I libri italiani tra i 100 romanzi più belli di sempre

La classifica del “Guardian” ci offre uno spaccato di storia della letteratura internazionale, nonché un ottimo spunto da cui trarre ispirazione per le nostre prossime letture. Tra i 100 romanzi più belli di sempre, veri e propri capisaldi della narrativa a livello mondiale, ci sono anche 3 libri italiani: il prestigioso quotidiano britannico, assieme ai numerosi esperti coinvolti nella realizzazione della lista, ha selezionato alcuni dei capolavori letterari che hanno reso celebre in tutto il mondo la nostra cultura.

Il primo a comparire nella classifica, al 46esimo posto, è “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: scritto attorno alla metà degli anni ’50, il libro ottenne giudizi negativi e venne pubblicato postumo, solamente nel 1958 – un anno dopo la scomparsa dello scrittore siciliano. Continuando a scorrere la Top 100, al 51esimo posto troviamo un’opera contemporanea: si tratta de “L’amica geniale”, romanzo di Elena Ferrante scritto nel 2011, primo di una saga letteraria che ha riscosso grandissimo successo (diventando anche una serie televisiva).

Infine, al 93esimo posto della classifica del “Guardian” c’è un altro libro di grande importanza nel panorama della letteratura italiana: stiamo parlando de “Le città invisibili”, raccolta di racconti di Italo Calvino pubblicata nel 1972 e poi tradotta in tantissime lingue, così da raggiungere una diffusione pressoché mondiale. Ma quali sono gli altri romanzi che hanno fatto la storia della letteratura internazionale? Andiamo alla scoperta della classifica completa.

La classifica completa dei 100 romanzi più belli

Dai romanzi dell’800 alla narrativa contemporanea, la classifica stilata dal “Guardian” è un vero e proprio viaggio tra i secoli, alla scoperta dei grandi capolavori della letteratura mondiale. Ecco la lista completa dei 100 titoli scelti come i più belli di sempre.

  1. Middlemarch – George Eliot
  2. Amatissima – Toni Morrison
  3. Ulisse – James Joyce
  4. Gita al faro – Virginia Woolf
  5. Alla ricerca del tempo perduto – Marcel Proust
  6. Anna Karenina – Lev Tolstoj
  7. Guerra e pace – Lev Tolstoj
  8. Jane Eyre – Charlotte Brontë
  9. Orgoglio e pregiudizio – Jane Austen
  10. Madame Bovary – Gustave Flaubert
  11. Il grande Gatsby – F. Scott Fitzgerald
  12. Casa desolata – Charles Dickens
  13. Emma – Jane Austen
  14. La signora Dalloway – Virginia Woolf
  15. Moby Dick – Herman Melville
  16. 1984 – George Orwell
  17. Cent’anni di solitudine – Gabriel García Márquez
  18. Persuasione – Jane Austen
  19. La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo – Laurence Sterne
  20. Cime tempestose – Emily Brontë
  21. Ritratto di signora – Henry James
  22. Il crollo – Chinua Achebe
  23. I figli della mezzanotte – Salman Rushdie
  24. Quel che resta del giorno – Kazuo Ishiguro
  25. Lolita – Vladimir Nabokov
  26. Don Chisciotte della Mancia – Miguel de Cervantes
  27. Il processo – Franz Kafka
  28. I fratelli Karamazov – Fëdor Dostoevskij
  29. Fuoco pallido – Vladimir Nabokov
  30. Frankenstein – Mary Shelley
  31. Gli anni fulgenti di Miss Brodie – Muriel Spark
  32. Il dio delle piccole cose – Arundhati Roy
  33. David Copperfield – Charles Dickens
  34. Wolf Hall – Hilary Mantel
  35. Grandi speranze – Charles Dickens
  36. Il racconto dell’ancella – Margaret Atwood
  37. Uomo invisibile – Ralph Ellison
  38. L’età dell’innocenza – Edith Wharton
  39. I loro occhi guardavano Dio – Zora Neale Hurston
  40. Canto di Salomone – Toni Morrison
  41. Cuore di tenebra – Joseph Conrad
  42. La montagna incantata – Thomas Mann
  43. Padrona di casa – Marilynne Robinson
  44. La camera di Giovanni – James Baldwin
  45. Il taccuino d’oro – Doris Lessing
  46. Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa
  47. La fiera della vanità – William Makepeace Thackeray
  48. La metamorfosi – Franz Kafka
  49. Un perfetto equilibrio – Rohinton Mistry
  50. Il grande mare dei Sargassi – Jean Rhys
  51. L’amica geniale – Elena Ferrante
  52. La Coppa d’Oro – Henry James
  53. Il transito di Venere – Shirley Hazzard
  54. Orlando – Virginia Woolf
  55. Le onde – Virginia Woolf
  56. Mansfield Park – Jane Austen
  57. L’urlo e il furore – William Faulkner
  58. Vergogna – JM Coetzee
  59. Non lasciarmi – Kazuo Ishiguro
  60. Casa Howard – EM Forster
  61. Gli anelli di Saturno – Winfried Sebald
  62. Metà di un sole giallo – Chimamanda Ngozi Adichie
  63. Denti bianchi – Zadie Smith
  64. Il buon soldato – Ford Madox Ford
  65. Il colore viola – Alice Walker
  66. Il maestro e Margherita – Michail Afanas’evič Bulgakov
  67. L’uomo senza qualità – Robert Musil
  68. Meridiano di sangue – Cormac McCarthy
  69. Delitto e castigo – Fëdor Dostoevskij
  70. Jude l’oscuro – Thomas Hardy
  71. Legami di sangue – Octavia E. Butler
  72. Il nostro comune amico – Charles Dickens
  73. Austerlitz – WG Sebald
  74. Condizioni nervose – Tsitsi Dangarembga
  75. L’occhio più azzurro – Toni Morrison
  76. Dracula – Bram Stoker
  77. L’arcobaleno – DH Lawrence
  78. Una casa per Mr Biswas – Vidiadhar Surajprasad Naipaul
  79. Gridalo forte – James Baldwin
  80. Rebecca – Dafne du Maurier
  81. I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia – Thomas Mann
  82. Fine di una storia – Graham Greene
  83. Addio alle armi – Ernest Hemingway
  84. Il talento di Mr Ripley – Patricia Highsmith
  85. La vegetariana – Han Kang
  86. Il giro di vite – Henry James
  87. La linea della bellezza – Alan Hollinghurst
  88. Ragtime – EL Doctorow
  89. La mano sinistra delle tenebre – Ursula Kroeber Le Guin
  90. La stanza di Jacob – Virginia Woolf
  91. Vita e destino – Vasilij Semënovič Grossman
  92. L’educazione sentimentale – Gustave Flaubert
  93. Le città invisibili – Italo Calvino
  94. Il mondo conosciuto – Edward P. Jones
  95. La brughiera – Thomas Hardy
  96. Pedro Páramo – Juan Rulfo
  97. Comma 22 – Joseph Heller
  98. La strada – Cormac McCarthy
  99. L’età incerta – LP Hartley
  100. La mia Antonia – Willa Cather

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