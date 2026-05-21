Libri, i 100 romanzi più belli di sempre: 3 sono italiani
Il "Guardian" ha stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di sempre, tra i classici della narrativa internazionale: ci sono anche tre titoli italiani
Quali sono i libri che hanno segnato la storia della letteratura internazionale? Il “Guardian” ha stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di tutti i tempi, con l’aiuto di ben 172 esperti – tra critici letterari e scrittori famosissimi – che hanno selezionato alcuni dei titoli più prestigiosi al mondo. Per individuare la Top 100, sono stati inizialmente scelti i 10 libri preferiti da ciascun esperto in ordine di gradimento, quindi è stato assegnato ad ognuno di essi un punteggio sulla base delle citazioni rilevate e del posto in classifica. Il risultato è una ricchissima lista di spunti narrativi che spazia nei secoli, sino ad arrivare alla letteratura contemporanea. Scopriamo quali sono i 100 romanzi più belli di sempre.
I libri italiani tra i 100 romanzi più belli di sempre
La classifica del “Guardian” ci offre uno spaccato di storia della letteratura internazionale, nonché un ottimo spunto da cui trarre ispirazione per le nostre prossime letture. Tra i 100 romanzi più belli di sempre, veri e propri capisaldi della narrativa a livello mondiale, ci sono anche 3 libri italiani: il prestigioso quotidiano britannico, assieme ai numerosi esperti coinvolti nella realizzazione della lista, ha selezionato alcuni dei capolavori letterari che hanno reso celebre in tutto il mondo la nostra cultura.
Il primo a comparire nella classifica, al 46esimo posto, è “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: scritto attorno alla metà degli anni ’50, il libro ottenne giudizi negativi e venne pubblicato postumo, solamente nel 1958 – un anno dopo la scomparsa dello scrittore siciliano. Continuando a scorrere la Top 100, al 51esimo posto troviamo un’opera contemporanea: si tratta de “L’amica geniale”, romanzo di Elena Ferrante scritto nel 2011, primo di una saga letteraria che ha riscosso grandissimo successo (diventando anche una serie televisiva).
Infine, al 93esimo posto della classifica del “Guardian” c’è un altro libro di grande importanza nel panorama della letteratura italiana: stiamo parlando de “Le città invisibili”, raccolta di racconti di Italo Calvino pubblicata nel 1972 e poi tradotta in tantissime lingue, così da raggiungere una diffusione pressoché mondiale. Ma quali sono gli altri romanzi che hanno fatto la storia della letteratura internazionale? Andiamo alla scoperta della classifica completa.
La classifica completa dei 100 romanzi più belli
Dai romanzi dell’800 alla narrativa contemporanea, la classifica stilata dal “Guardian” è un vero e proprio viaggio tra i secoli, alla scoperta dei grandi capolavori della letteratura mondiale. Ecco la lista completa dei 100 titoli scelti come i più belli di sempre.
- Middlemarch – George Eliot
- Amatissima – Toni Morrison
- Ulisse – James Joyce
- Gita al faro – Virginia Woolf
- Alla ricerca del tempo perduto – Marcel Proust
- Anna Karenina – Lev Tolstoj
- Guerra e pace – Lev Tolstoj
- Jane Eyre – Charlotte Brontë
- Orgoglio e pregiudizio – Jane Austen
- Madame Bovary – Gustave Flaubert
- Il grande Gatsby – F. Scott Fitzgerald
- Casa desolata – Charles Dickens
- Emma – Jane Austen
- La signora Dalloway – Virginia Woolf
- Moby Dick – Herman Melville
- 1984 – George Orwell
- Cent’anni di solitudine – Gabriel García Márquez
- Persuasione – Jane Austen
- La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo – Laurence Sterne
- Cime tempestose – Emily Brontë
- Ritratto di signora – Henry James
- Il crollo – Chinua Achebe
- I figli della mezzanotte – Salman Rushdie
- Quel che resta del giorno – Kazuo Ishiguro
- Lolita – Vladimir Nabokov
- Don Chisciotte della Mancia – Miguel de Cervantes
- Il processo – Franz Kafka
- I fratelli Karamazov – Fëdor Dostoevskij
- Fuoco pallido – Vladimir Nabokov
- Frankenstein – Mary Shelley
- Gli anni fulgenti di Miss Brodie – Muriel Spark
- Il dio delle piccole cose – Arundhati Roy
- David Copperfield – Charles Dickens
- Wolf Hall – Hilary Mantel
- Grandi speranze – Charles Dickens
- Il racconto dell’ancella – Margaret Atwood
- Uomo invisibile – Ralph Ellison
- L’età dell’innocenza – Edith Wharton
- I loro occhi guardavano Dio – Zora Neale Hurston
- Canto di Salomone – Toni Morrison
- Cuore di tenebra – Joseph Conrad
- La montagna incantata – Thomas Mann
- Padrona di casa – Marilynne Robinson
- La camera di Giovanni – James Baldwin
- Il taccuino d’oro – Doris Lessing
- Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa
- La fiera della vanità – William Makepeace Thackeray
- La metamorfosi – Franz Kafka
- Un perfetto equilibrio – Rohinton Mistry
- Il grande mare dei Sargassi – Jean Rhys
- L’amica geniale – Elena Ferrante
- La Coppa d’Oro – Henry James
- Il transito di Venere – Shirley Hazzard
- Orlando – Virginia Woolf
- Le onde – Virginia Woolf
- Mansfield Park – Jane Austen
- L’urlo e il furore – William Faulkner
- Vergogna – JM Coetzee
- Non lasciarmi – Kazuo Ishiguro
- Casa Howard – EM Forster
- Gli anelli di Saturno – Winfried Sebald
- Metà di un sole giallo – Chimamanda Ngozi Adichie
- Denti bianchi – Zadie Smith
- Il buon soldato – Ford Madox Ford
- Il colore viola – Alice Walker
- Il maestro e Margherita – Michail Afanas’evič Bulgakov
- L’uomo senza qualità – Robert Musil
- Meridiano di sangue – Cormac McCarthy
- Delitto e castigo – Fëdor Dostoevskij
- Jude l’oscuro – Thomas Hardy
- Legami di sangue – Octavia E. Butler
- Il nostro comune amico – Charles Dickens
- Austerlitz – WG Sebald
- Condizioni nervose – Tsitsi Dangarembga
- L’occhio più azzurro – Toni Morrison
- Dracula – Bram Stoker
- L’arcobaleno – DH Lawrence
- Una casa per Mr Biswas – Vidiadhar Surajprasad Naipaul
- Gridalo forte – James Baldwin
- Rebecca – Dafne du Maurier
- I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia – Thomas Mann
- Fine di una storia – Graham Greene
- Addio alle armi – Ernest Hemingway
- Il talento di Mr Ripley – Patricia Highsmith
- La vegetariana – Han Kang
- Il giro di vite – Henry James
- La linea della bellezza – Alan Hollinghurst
- Ragtime – EL Doctorow
- La mano sinistra delle tenebre – Ursula Kroeber Le Guin
- La stanza di Jacob – Virginia Woolf
- Vita e destino – Vasilij Semënovič Grossman
- L’educazione sentimentale – Gustave Flaubert
- Le città invisibili – Italo Calvino
- Il mondo conosciuto – Edward P. Jones
- La brughiera – Thomas Hardy
- Pedro Páramo – Juan Rulfo
- Comma 22 – Joseph Heller
- La strada – Cormac McCarthy
- L’età incerta – LP Hartley
- La mia Antonia – Willa Cather
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