Libri, i 100 romanzi più belli di sempre: 3 sono italiani

Il "Guardian" ha stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di sempre, tra i classici della narrativa internazionale: ci sono anche tre titoli italiani

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Quali sono i libri che hanno segnato la storia della letteratura internazionale? Il “Guardian” ha stilato la classifica dei 100 romanzi più belli di tutti i tempi, con l’aiuto di ben 172 esperti – tra critici letterari e scrittori famosissimi – che hanno selezionato alcuni dei titoli più prestigiosi al mondo. Per individuare la Top 100, sono stati inizialmente scelti i 10 libri preferiti da ciascun esperto in ordine di gradimento, quindi è stato assegnato ad ognuno di essi un punteggio sulla base delle citazioni rilevate e del posto in classifica. Il risultato è una ricchissima lista di spunti narrativi che spazia nei secoli, sino ad arrivare alla letteratura contemporanea. Scopriamo quali sono i 100 romanzi più belli di sempre.

I libri italiani tra i 100 romanzi più belli di sempre

La classifica del “Guardian” ci offre uno spaccato di storia della letteratura internazionale, nonché un ottimo spunto da cui trarre ispirazione per le nostre prossime letture. Tra i 100 romanzi più belli di sempre, veri e propri capisaldi della narrativa a livello mondiale, ci sono anche 3 libri italiani: il prestigioso quotidiano britannico, assieme ai numerosi esperti coinvolti nella realizzazione della lista, ha selezionato alcuni dei capolavori letterari che hanno reso celebre in tutto il mondo la nostra cultura.

Il primo a comparire nella classifica, al 46esimo posto, è “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: scritto attorno alla metà degli anni ’50, il libro ottenne giudizi negativi e venne pubblicato postumo, solamente nel 1958 – un anno dopo la scomparsa dello scrittore siciliano. Continuando a scorrere la Top 100, al 51esimo posto troviamo un’opera contemporanea: si tratta de “L’amica geniale”, romanzo di Elena Ferrante scritto nel 2011, primo di una saga letteraria che ha riscosso grandissimo successo (diventando anche una serie televisiva).

Infine, al 93esimo posto della classifica del “Guardian” c’è un altro libro di grande importanza nel panorama della letteratura italiana: stiamo parlando de “Le città invisibili”, raccolta di racconti di Italo Calvino pubblicata nel 1972 e poi tradotta in tantissime lingue, così da raggiungere una diffusione pressoché mondiale. Ma quali sono gli altri romanzi che hanno fatto la storia della letteratura internazionale? Andiamo alla scoperta della classifica completa.

La classifica completa dei 100 romanzi più belli

Dai romanzi dell’800 alla narrativa contemporanea, la classifica stilata dal “Guardian” è un vero e proprio viaggio tra i secoli, alla scoperta dei grandi capolavori della letteratura mondiale. Ecco la lista completa dei 100 titoli scelti come i più belli di sempre.