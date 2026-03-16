Ritrova libretto di risparmio con mille lire: vale 50 mila euro

Un uomo trova un libretto di risparmio con mille lire aperto nel 1963 e scopre che oggi tra interessi e rivalutazione può valere oltre 50 mila euro

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Un uomo della provincia di Lecco ha ritrovato per caso un libretto di risparmio con mille lire aperto negli anni Sessanta. Il documento era rimasto per decenni tra vecchi oggetti di famiglia e solo durante un riordino è riemerso e oggi quel deposito, rivalutato nel tempo, potrebbe avere un valore molto più alto rispetto alla cifra iniziale.

Dove è stato trovato il libretto con mille lire

La vicenda ha avuto origine durante un riordino di vecchi materiali teatrali in una antica casa in provincia di Lecco. Il protagonista della storia, Umberto Libassi, settantaduenne dell’Alta Valsassina, stava sistemando alcuni oggetti appartenuti ai genitori, entrambi attori di teatro e tra costumi di scena, copioni e attrezzature accumulate negli anni, è riemerso anche un baule rimasto chiuso per molto tempo.

All’interno di quella cassa dimenticata è comparso un documento bancario datato 1963: un libretto di risparmio intestato proprio a Libassi. All’epoca l’uomo aveva appena nove anni e i genitori avevano deciso di aprire il deposito presso la Cassa di Risparmio di Trieste, versando la somma di mille lire.

In quegli anni questa pratica era piuttosto comune e molte famiglie sceglievano di mettere da parte piccole somme per i figli attraverso libretti al portatore, pensati come una forma di risparmio per il futuro. Il documento però non venne mai utilizzato: dopo l’apertura, finì insieme ad altri oggetti teatrali nel baule che negli anni seguì i vari traslochi della famiglia.

Per decenni nessuno ricordò più l’esistenza di quel deposito e il baule restò custodito in un deposito legato all’attività teatrale della famiglia e rimase chiuso fino al recente riordino. Solo quando Libassi ha iniziato a mettere ordine tra i ricordi dei genitori ha ritrovato quel foglio ormai ingiallito dal tempo.

In un primo momento il documento sembrava poco più di una curiosità del passato, il valore indicato sul libretto era infatti modesto e risaliva a un’epoca in cui la valuta italiana era ancora la lira. La scoperta ha però spinto l’uomo a informarsi per capire se quel deposito potesse avere ancora un valore concreto.

Perché mille lire oggi possono valere 50 mila euro

Per chiarire la situazione, Libassi si è rivolto a un consulente dell’Associazione Italia di Roma, realtà che offre assistenza ai cittadini nel recupero di vecchi libretti o titoli finanziari dimenticati nel tempo.

L’analisi del documento ha portato a una conclusione inattesa. Considerando la capitalizzazione degli interessi maturati in oltre sei decenni e il processo di rivalutazione monetaria, il valore del deposito potrebbe oggi superare i 50 mila euro.

Il meccanismo che ha prodotto questa cifra deriva dal funzionamento dei libretti di risparmio dell’epoca, ovvero che anche somme molto piccole, se lasciate depositate per lunghi periodi, continuavano a produrre interessi. Nel corso degli anni questi interessi venivano progressivamente reinvestiti nel capitale, facendo crescere il valore complessivo.

Nel caso del libretto aperto nel 1963, il tempo ha avuto un ruolo determinante. Oltre sessant’anni di maturazione degli interessi hanno trasformato quella somma iniziale in una cifra decisamente più consistente rispetto al valore originario.

Ora la vicenda è entrata in una fase amministrativa, gli esperti stanno verificando la possibilità di riscuotere il deposito e accertando che il diritto al credito non sia caduto in prescrizione. Secondo i primi riscontri, il fatto che il titolare non fosse a conoscenza del libretto per tutto questo tempo potrebbe avere un peso nella valutazione giuridica.

Nel caso di Umberto Libassi, il ritrovamento ha riportato alla luce anche il ricordo di un gesto compiuto dai genitori quando lui era ancora bambino e quel piccolo deposito, nato come semplice forma di risparmio familiare, oggi potrebbe trasformarsi in un inatteso patrimonio maturato silenziosamente nel tempo.