La lettera di Berlusconi per la barista di Portofino scomparsa

Pier Silvio Berlusconi ha scritto una lettera in ricordo di Liliana, la titolare di uno storico bar di Portofino, venuta a mancare nei giorni scorsi

Pier Silvio Berlusconi, legato profondamente da anni a Portofino e alla sua comunità, ha scritto una lettera aperta per ricordare Liliana, storica titolare di un bar della località ligure scomparsa nei giorni scorsi. Il manager e imprenditore ha espresso le sue più sincere condoglianze a Ugo, il marito di “Lilly”, soprannome con cui i cari chiamavano la donna venuta a mancare prematuramente.

La lettera di Pier Silvio Berlusconi per la barista scomparsa di Portofino

La lettera, pubblicata da ‘Il Secolo XIX’, è firmata da Pier Silvio Berlusconi, dalla moglie Silvia e dai figli ed è rivolta a Ugo, il marito di Liliana, venuta a mancare prematuramente:

“Carissimo Ugo, io, Silvia e tutta la mia famiglia ti porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della dolce Liliana – si legge nella missiva – tengo anche a dirti, scusami se mi permetto di farlo pubblicamente, quanto per noi tu e Liliana siate delle persone davvero speciali. La vostra purezza d’animo, schiettezza di sentimento e capacità di stringere rapporti basati sulla stima e sull’affetto sincero rappresentano oggi, più che mai, un grandissimo valore.

Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, visitato e apprezzato da migliaia di persone ogni anno. Ma solo chi trova il tempo e la strada giusta con il proprio cuore può capire quanto valgano persone come te e come i portofinesi, quelli autentici, oggi rappresentino il valore in assoluto più prezioso della nostra amata cittadina. Rapporti umani d’altri tempi, che nella vita fanno la differenza. E su cui puoi sempre contare. Caro Ugo, conta sempre su di me. Ti abbracciamo forte. Grazie sempre, Ugo. Grazie sempre, Portofino”.

Un gesto sentito da parte di Pier Silvio Berlusconi che è di casa a Portofino, dove ha stretto un legame significativo con tutta la comunità. Per Ugo e Liliana, poi, c’è sempre stato un affetto particolare e la lettera a cuore aperto è il segnale della vicinanza ne loro confronti.

Il legame tra la famiglia Berlusconi e Portofino

Quello della famiglia Berlusconi con Portofino è un legame molto speciale e risale già ai tempi di Silvio Berlusconi: il Cavaliere, nella splendida località della Liguria, non vedeva solamente una meta per trascorrere qualche giorno di relax durante l’estate, ma anche una sorta di seconda casa.

A testimonianza del rapporto tra l’ex Presidente del Consiglio e Portofino, a Silvio Berlusconi è stata intitolata una passeggiata nel Parco di Castello Brown: un tratto da percorrere a piedi in mezzo al verde lussureggiante del promontorio, una strada che lo stesso Cavaliere ha seguito spesso per raggiungere villa dell’Olivetta, dove ha avuto per anni la sua residenza portofinese.

Portofino è stato a lungo anche un luogo d’incontro di Silvio Berlusconi con i suoi sostenitori: l’amore dell’ex Premier era talmente forte verso la località ligure da averlo trasmesso a tutta la sua famiglia, tant’è vero che proprio Pier Silvio l’ha scelta come sua residenza.

Nel 2022, infatti, il numero uno di Mediaset ha acquistato Villa San Sebastiano, storica dimora del Cinquecento: una proprietà da circa 1.300 metri quadrati con nove camere da letto, sette bagni e anche una piscina panoramica.