Del Vecchio vuole vendere lo yacht: l'annuncio da Fedez

Leonardo Maria Del Vecchio, nel corso del podcast condotto Fedez e Mr Marra, ha annunciato la volontà di vendere uno dei suoi due yacht di lusso

Nel corso del lungo intervento ai microfoni di ‘Pulp Podcast’, il podcast condotto da Fedez e Mr Marra, Leonardo Maria Del Vecchio ha affrontato diversi argomenti, compreso quello relativo ai suoi yacht e alla volontà di venderne uno.

Leonardo Maria Del Vecchio: l’annuncio da Fedez sulla vendita dello yacht

“Ho due yacht che battono bandiera italiana, uno lo vorrei vendere – ha dichiarato Leonardo Maria del Vecchio parlando dei suoi yacht – tra l’altro chi ci ha scolta se vuole fare un’offerta”. Al che Marra è intervenuto dicendo: “Non credo ci siano acquirenti tra il pubblico”.

Del Vecchio, tornando a parlare delle imbarcazioni, ha spiegato: “Uno sto cercando di venderlo, dell’altro l’assicuratore mi ha chiesto se ero sicuro della bandiera italiana. Cosa comporta averla? Si tratta della più grande barca al mondo battente bandiera italiana e questo per me è un onore. Quanto si traduce di tasse? 25 milioni di tasse solo per la bandiera, più 10 dell’altra barca”.

Tra i tanti argomenti trattati da Leonardo Maria Del Vecchio, che nel corso del 2025 ha inaugurato il nuovo Twiga di Milano, c’è stato anche quello legato alle criticità del mercato di lavoro in Italia e al senso di disorientamento delle nuove generazioni:

“Capisco che i ragazzi siano terrorizzati dal futuro, lo sono anch’io nonostante tutto – ha rivelato Del Vecchio – ma la soluzione non è fermarsi, bisogna continuare a sbatterci la faccia e a camminare lungo un sentiero che non è affatto facile”.

Di chi sono gli yacht italiani più grandi al mondo

Nell’intervento a ‘Pulp Podcast’ di Fedez e Mr Marra, Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto riferimento a uno dei suoi due yacht, indicandolo come l’imbarcazione più grande al mondo battente bandiera italiana.

Lo yacht in questione si chiama No Rush, è lungo 72 metri e largo 13; l’imbarcazione è stata costruita dai cantieri Admiral nel 2025 e conta un equipaggio di 20 persone. Sia gli esterni che gli interni dello yacht sono stati concepiti da Giorgio Armani in collaborazione con Admiral Centro Stile, mentre l’architettura navale è firmata The Italian Sea Group.

No Rush può ospitare fino a 14 persone i 7 suite e dispone di una piattaforma di poppa di oltre 90 metri quadrati e un’rea benessere con palestra, jacuzzi, spa e cinema. Al secondo posto nella classifica degli yacht più grandi al mondo tra quelli battenti bandiera italiana troviamo Main, realizzato da Codecasa per lo stilista Giorgio Armani: è lungo circa 65 metri ed è di base a Porto Mirabello, La Spezia.

Terza posizione per Regina d’Italia, yacht di 65 metri costruito dal cantiere Codecasa e di proprietà di Stefano Gabbana stando a quanto si legge su ‘Il Riformista’; al quarto posto, invece, troviamo Altair III dell’imprenditore Diego Della Valle, patron di Tod’s. Altair III può ospitare 12 persone in 6 cabine, insieme a un equipaggio di 20 membri ed è considerato come uno degli yacht più riconoscibili legati all’imprenditoria italiana

A chiudere la classifica dedicata ai cinque yacht più grandi al mondo battenti bandiera italiana c’è Seven: si tratta di uno yacht a vela di 60 metri di lunghezza e 12 di larghezza, creato da Perina Navi per Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum scomparso nel 2021.