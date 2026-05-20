Milano, doppia operazione immobiliare per Leonardo Maria Del Vecchio: in vendita il palazzo che ospita il Twiga e due piani in via Monte Napoleone

Doppia operazione immobiliare a Milano della Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio: in vendita il palazzo di via Turati che ospita il Twiga e due piani in via Monte Napoleone.

Leonardo Maria Del Vecchio vende il palazzo che ospita il Twiga a Milano

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio ha messo in vendita il palazzo di sei metri situato in via Turati a Milano: un immobile che è diventato sede del suo family office e che ospita anche il Twiga.

La valutazione del palazzo, presentata ai potenziali investitori, è di 58 milioni di euro: sempre sul ‘CorSera’ si legge che la cessione frutterebbe una plusvalenza di 34 milioni di euro alla società. L’edificio, comunque, resterà in affitto a Lmdv Capital per otto anni, con la possibilità di rinnovare per ulteriori otto anni.

Sul mercato anche gli immobili di via Monte Napoleone

Nell’ambito della stessa operazione, la società di Leonardo Maria Del Vecchio ha messo sul mercato anche i due piani di via Monte Napoleone a Milano: la valutazione dovrebbe essere di circa 20 milioni di euro vista la grande appetibilità del Quadrilatero della Moda, tra le zone più richieste del Capoluogo lombardo.

Le cessioni immobiliari di Lmdv Capital sarebbero finalizzate alla scalata di Leonardo Maria Del Vecchio a Delfin, società d’investimento controllata dalla famiglia: l’imprenditore punterebbe ad aumentare il peso della sua quota, acquistando parte delle quote dei fratelli Luca e Paola.

Nato a Milano nel 1996, Leonardo Maria è uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio; fondatore di Luxottica scomparso nel 2022. Presenza stabile nella classifica dei miliardari più ricchi d’Italia, vanta un patrimonio che dovrebbe aggirarsi sui 7,5 miliardi di euro.

I progetti di Leonardo Maria Del Vecchio

Imprenditore attivo in più settori, Leonardo Maria Del Vecchio, durante il 2025, ha acquistato il Twiga di Briatore, con la volontà di aprire nuovi locali in punti strategici del Paese: il primo è stato inaugurato a Milano, con una cerimonia di apertura che ha visto la presenza di diversi ospiti vip, compreso il rapper statunitense 50 Cent.

Nel corso di un’intervista concessa a ‘Vogue’ nel 2025, Leonardo Maria Del Vecchio ha spiegato cosa lo ha spinto a investire in settori abbastanza lontani da quelli della società di famiglia, in modo particolare nel mondo dell’hospitality con il Twiga:

“È un mondo che conosco molto bene e che vivo da quando ero studente – ha dichiarato l’imprenditore – ho studiato a Miami e Londra, viaggiando spesso all’estero ho visto quello che non c’era in Italia. Quando studiavo in Bocconi e si andava a ballare con gli amici, tra il ristorante e la discoteca non c’era niente da fare”.

A proposito dell’operazione Twiga, Del Vecchio dichiarò: “Abbiamo investito oltre 200 milioni di euro in poco più di due anni, vogliamo diventare una figura di riferimento nell’hospitality, un polo tutto italiano che non ha eguali. C’è talmente tanta bellezza in questo Paese che la difficoltà è solo tradurla, il turismo potrebbe essere quadruplicato, senza bisogno di inventare storie o fare marketing. Dobbiamo solo tirare fuori dalla cantina tutto quello che abbiamo”.