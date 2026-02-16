La leggenda sull'Arco degli Innamorati crollato a Melendugno

Proprio nel weekend di San Valentino, l'Arco degli Innamorati di Melendugno è crollato: ecco la sua storia e le leggende che sono nate attorno a questa meraviglia

Ha ceduto, dopo giorni di violente piogge, l’incantevole Arco degli Innamorati: questa meravigliosa creazione della natura, che ha reso Melendugno una delle mete turistiche più suggestive del Salento, ormai non c’è più. Restano soltanto cumuli di rocce sgretolate e le innumerevoli foto scattate dai visitatori, che erano soliti ammirare lo spettacolo naturale dei vicini Faraglioni di Sant’Andrea e, ovviamente, concedersi un momento davanti all’arco. Scopriamo la storia e le leggende che, nel corso dei millenni, sono nate attorno a questo capolavoro ormai perduto.

Dove si trovava l’Arco degli Innamorati e perché è crollato

Per tanti anni, l’Arco degli Innamorati è stato meta di coppie che volevano ammirare questo suggestivo capolavoro della natura e scattare qualche foto ricordo. Siamo nel comune di Melendugno, piccolo borgo salentino in provincia di Lecce, circondato dalle campagne pugliesi. Nel suo sbocco sul mar Adriatico, sorgono delle creazioni rocciose che danno vita a dei veri e propri monumenti di rara bellezza. Come i famosi Faraglioni di Sant’Andrea, pilastri che sbucano dall’acqua a pochi passi dalla costa, e ovviamente l’ancor più celebre Arco degli Innamorati, collegato alla terraferma e lambito dal mare.

Purtroppo, nel weekend di San Valentino 2026, il maltempo che ormai da tempo funestava le coste pugliesi e le relative mareggiate violente hanno fatto crollare l’arco naturale, lasciandone soltanto dei cumuli di roccia. Melendugno perde così una meraviglia incredibile, ed è per i suoi cittadini un vero e proprio lutto. “Questo è un dolore di tutti, come un lutto collettivo, ci prende tutti e ci lascia senza respiro” – ha affermato il sindaco Maurizio Cisternino, in un’intervista rilasciata alla “Repubblica”. E ora si attende il giudizio degli esperti, nel tentativo di recuperare qualcosa che al momento sembra perduto.

Storia e leggenda dell’Arco degli Innamorati di Melendugno

Il suggestivo panorama dei Faraglioni di Sant’Andrea e dell’Arco degli Innamorati, così come quello della vicina Grotta della Poesia, si è creato in millenni di erosione della roccia costiera da parte dell’acqua e del vento, un lunghissimo e costante lavoro della natura che ha dato vita ad un vero e proprio capolavoro. Purtroppo, ora è andato perduto: “Sapevamo che sarebbe potuto succedere. La natura crea e distrugge. L’erosione della costa è un argomento di cui si dibatte quotidianamente. La conformazione di questo straordinario monumento della natura dava l’idea della fragilità ed era nell’ordine delle cose” – ha spiegato il primo cittadino di Melendugno.

In passato, l’Arco degli Innamorati veniva “utilizzato” dai pescatori come punto di riferimento durante i loro spostamenti in alto mare. Proprio per questo motivo, ancora oggi veniva ricordato come l’arco di “Lu pepe” – un’abitudine, quella di dare il nome ad ogni scoglio, che i pescatori avevano per orientarsi nelle notti più buie e senza stelle. Ma, nel corso degli anni, attorno all’Arco degli Innamorati è nata una romantica leggenda. Si diceva, infatti, che le coppie che vi si fossero recate avrebbero avuto una lunga e felice vita insieme. Sono solo superstizioni, ovviamente, ma in tantissimi credevano che potessero nascondere un fondo di verità.

Per questo, la splendida formazione rocciosa era diventata famosa e aveva attirato moltissimi turisti. Addirittura, come ricorda il sindaco Cisternino, questo bellissimo panorama salentino venne impiegato come sfondo per la prima, storica pubblicità della compagnia telefonica Wind, che aveva come protagonista Ezio Greggio. Il crollo improvviso dell’Arco degli Innamorati lascia tutti con l’amaro in bocca: una delle attrazioni turistiche più belle del Salento è letteralmente stata ridotta in briciole dal maltempo.