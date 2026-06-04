Il campione Nba LeBron James in vacanza a Capri

Vacanze in Italia per LeBron James: il campione dei Los Angeles Lakers ha scelto l'isola di Capri per svagarsi dopo la su 23esima stagione NBA

LeBron James è arrivato in Italia: il campione NBA, ancora indeciso tra ritiro e inizio di una nuova stagione, ha scelto Capri per le sue vacanze estive.

Vacanze a Capri per LeBron James

Anche LeBron James ha ceduto al fascino dell’Italia per le vacanze estive: il campione dei Los Angeles Lakers ha deciso di trascorrere qualche giornata di relax sull’isola di Capri, dopo aver archiviato la sua 23esima stagione NBA.

Arrivato sull’isola a bordo di uno yacht insieme alla sua famiglia, LeBron non ha rinunciato a scendere sulla terraferma per visitare l’isola della Campania. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il cestista americano è stato al lido-ristorante la Fontelina, dove si è concesso anche per qualche scatto fotografico con i fan che lo hanno subito riconosciuto.

Tutto il mondo del basket è con il fiato sospeso e aspetta la scelta di LeBron che alla soglia dei 42 anni non ha ancora deciso il suo futuro: se continuerà a vestire la casacca dei Lakers, una delle squadre sportive di maggior valore al mondo, oppure se prenderà la via del ritiro dopo aver scritto pagine indelebili nella storia della pallacanestro mondiale.

In attesa dell’annuncio sulla sua decisione, LeBron James si è rifugiato tra le bellezze di Capri, dove si è dilettato in qualche tuffo in mare e ha assaggiato le delizie proposte dalla cucina caprese. A testimonianza del soggiorno del ‘Prescelto’ sull’isola azzurra sono arrivati dei post sui social pubblicati dallo stesso LeBron: in uno ha definito Capri “Uno dei miei posti preferiti al mondo”.

Oltre a essere una leggenda della palla a spicchi, LeBron è anche un grande appassionato di golf e proprio dal suo yatch nelle acque di Capri, si è allenato davanti ai Faraglioni: la foto che lo ritrae con la mazza da golf intento a colpire la pallina dalla sua imbarcazione è finita sui social, diventando virale in poche ore.

Il golf è una passione che LeBron James ha in comune con altre due leggende del basket, Magic Johnson e Michael Jordan: quest’ultimo, tra l’altro, al pari di James si è recato spesso in Italia per trascorrere le sue vacanze estive, tra Capri, la Costiera Amalfitana, la Sardegna e la Sicilia.

L’amore dei vip stranieri per Capri

Perla della Campania famosa in tutto il mondo, Capri è la meta delle vacanze estive di tanti personaggi famosi: uno degli esempi più recenti riguarda Sylvester Stallone che è stato in villeggiatura sull’isola azzurra nel settembre del 2025

La presenza dell’attore americano ha richiamato l’attenzione di turisti e curiosi che volevano vedere da vicino l’interprete di saghe cinematografiche passate alla storia, come ‘Rocky’ e ‘Rambo’. Stallone si è distinto per la disponibilità con i fan e durante il soggiorno ha girato sull’isola usando i carrellini elettrici, piccoli veicoli colorati e silenziosi che fanno parte dell’identità urbana di Capri.

Qualche mese prima di Stallone, a Capri era stata avvistata anche Oprah Winfrey: la conduttrice e autrice televisiva americana, considerata una delle figure più influenti nel panorama mediatico internazionale, aveva raggiunto l’isola a bordo del suo yacht privato in compagnia di alcuni amici.