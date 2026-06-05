LeBron James gioca a golf davanti ai Faraglioni a Capri: polemica

Scoppia la polemica per le immagini che mostrano il cestista LeBron James giocare a golf a bordo del suo yacht davanti ai Faraglioni di Capri

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di LeBron James che gioca a golf a bordo del suo yacht davanti ai Faraglioni di Capri, meta scelta dalla stella NBA per le proprie vacanze estive: il gesto ha dato vita anche ad alcune polemiche, riportando in auge il tema legato alla salvaguardia delle acque dell’isola azzurra.

LeBron gioca a golf davanti ai Faraglioni di Capri

Sui vari social network e in particolare su ‘X’, è pieno di commenti legati all’episodio che ha visto LeBron James giocare a golf a bordo del suo yacht, davanti al meraviglioso scenario dei Faraglioni di Capri.

C’è chi si è chiesto, ironicamente, se le palline utilizzate fossero biodegradabili, preoccupandosi dell’impatto ambientale dello svago del cestista statunitense e chi, invece, se lo stesso LeBron si sia tuffato per recuperarle in fondo al mare.

Un utente, invece, ha invitato direttamente il quattro volte campione NBA ad “andare a sporcare a casa sua”. Il gesto non è passato di certo inosservato: LeBron ha scelto Capri per le sue vacanze estive, in attesa di comunicare se deciderà di ritirarsi dal basket oppure continuare con una nuova stagione.

La polemica di Legambiente su LeBron James a Capri

Le immagini di LeBron James che gioca a golf a bordo del suo yacht davanti ai Faraglioni dell’isola di Capri sono state commentate così da Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania: “Una buca di troppo, ci verrebbe da dire – le parole della Imparato riportate da ‘Il Mattino’ – un’immagine che farà sicuramente il giro del mondo ma che racconta anche quanto il mare di Capri sia trattato spesso come un set turistico dove tutto è permesso”.

E ancora: “a scena di un campione internazionale che gioca a golf davanti ai Faraglioni farà sorridere o meravigliare in tanti ma che pone una riflessione per chi come noi da anni chiediamo che a Capri venga istituita un’Area Marina Protetta, perché un luogo così fragile non può restare senza regole e dove tutto diventa possibile”.

La presidente di Legambiente Campania, in seguito, si è rivolta direttamente al cestista dei Los Angeles Lakers presente nella classifica degli sportivi più pagati al mondo, rivolgendogli un appello: “Stavolta campione non hai fatto canestro e simpaticamente ti rivolgiamo un appello e un invito: Capri è bellissima e aiutaci a proteggere davvero questo patrimonio unico, con una buca in meno e uno appello in più per sostenere la nascita dell’Area Marina Protetta”.

All’episodio aveva dedicato anche un post la pagina Facebook ufficiale di Legambiente Campania, dove è stata pubblicata l’immagine di LeBron intento a giocare a golf davanti ai faraglioni, corredata dalla seguente didascalia: “Una scena che fa sorridere, certo, ma che racconta anche quanto il mare di Capri sia trattato troppo spesso come un set turistico dove tutto è permesso.

Da anni chiediamo che a Capri venga istituita un’Area Marina Protetta, perché un luogo così fragile non può restare senza regole. E allora lanciamo un invito proprio a LeBron: unisciti a noi, aiutaci a fare un appello per proteggere davvero questo patrimonio unico. Sarebbe bello che tu fossi l’ultimo a giocare a golf verso i Faraglioni e il primo a sostenere la nascita dell’Area Marina Protetta”.