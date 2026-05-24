Netflix ha deciso di girare in diverse località italiane il suo nuovo film "Positano" con protagonisti gli attori Matthew McConaughey e Zoe Saldana

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Netflix torna in Italia con una nuova produzione internazionale che promette di attirare grande attenzione. Si intitola “Positano” il nuovo progetto che vedrà protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldana, due volti tra i più famosi di Hollywood. In questi giorni i preparativi per l’arrivo della troupe nel nostro Paese stanno già creando curiosità tra residenti e fan. A far parlare è soprattutto la scelta di alcune location italiane particolarmente suggestive che verranno trasformate in set cinematografici. Tra laghi, borghi storici e scorci panoramici, il nostro paese sarà lo sfondo principale in cui avvengono le vicende dei protagonisti.

Le location italiane scelte per le riprese di Positano

Nonostante il titolo “Positano” richiami immediatamente la celebre località della Costiera Amalfitana, gran parte delle riprese verrà girata nel nord Italia. La produzione Netflix ha, infatti, scelto il Lago d’Iseo e diversi borghi tra le province di Brescia e Bergamo come cuore principale del set italiano. Una decisione che ha sorpreso molti ma che conferma come anche a livello internazionale si stiano riscoprendo scenari meno inflazionati ma estremamente cinematografici.

Le riprese per il nuovo film Netflix prenderanno ufficialmente il via il 25 maggio 2026 a Tavernola Bergamasca, piccolo borgo affacciato sul Lago d’Iseo. Da lì la troupe si sposterà rapidamente in alcune delle località più suggestive della zona, trasformando il territorio in un grande set cinematografico. Uno dei centri maggiormente coinvolti sarà Iseo. Qui Netflix girerà diverse scene nel cuore del centro storico e in varie strade storiche. Per questo motivo i residenti sono già stati avvisati di possibili limitazioni temporanee alla viabilità e agli accessi nelle aree interessate dal set.

Successivamente la produzione si sposterà a Lovere, noto per essere uno tra i borghi più belli della Lombardia. Poi le riprese torneranno ancora a Tavernola Bergamasca il 3 giugno e chiuderanno nuovamente a Lovere il 5 giugno. Dopo la fase lombarda, le riprese si sposteranno comunque in Costiera Amalfitana, ma non nella celebre Positano. La produzione avrebbe scelto, invece, Praiano, località più discreta ma altrettanto scenografica e affacciata sul mare.

L’intero progetto coinvolgerà anche molte persone del territorio. Netflix e la società di produzione Wildside hanno infatti selezionato oltre centinaia di comparse locali. Questa sarà la possibilità per molti di vivere da vicino le riprese di un grande set internazionale.

La trama del film e gli attori coinvolti in Positano

La trama del film “Positano” parte come una classica vacanza italiana da cartolina. I protagonisti, interpretati da Matthew McConaughey e Zoe Saldana, arrivano nel nostro Paese inseguendo l’idea di qualche giorno perfetto lontano dalla frenesia americana. Quella che sembra una fuga romantica si trasforma però in qualcosa di molto diverso.

Un imprevisto, una rapina, rompe infatti l’equilibrio della loro vacanza e trascina la coppia dentro una situazione imprevedibile e a tratti pericolosa. Da quel momento il viaggio assume i ritmi di una fuga continua dove si alternano momenti più leggeri ad altri decisamente adrenalinici. Le strade e il lungolago d’Iseo diventano così il teatro di inseguimenti e scene movimentate

Matthew McConaughey è uno degli attori più famosi di Hollywood grazie a film cult come Dallas Buyers Club e True Detective. Anche Zoe Saldana resta una delle attrici più richieste del cinema contemporaneo. Negli ultimi anni il suo volto è diventato iconico soprattutto grazie alle saghe di Avatar e Guardiani della Galassia. A dirigere il progetto sarà Daniel Roher, regista premio Oscar nel 2023 per il documentario “Navalny”.