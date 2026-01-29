Le bellezze d'Italia ricreate con i mattoncini Lego mostrano città e monumenti iconici in immagini che restituiscono il patrimonio nazionale in miniatura

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Nella Giornata Internazionale dei Lego, celebrata il 28 gennaio, le bellezze d’Italia sono state raccontate attraverso i mattoncini Lego in un viaggio visivo che ha attraversato la Penisola mostrando un’Italia familiare e allo stesso tempo diversa, osservata da una nuova prospettiva.

Dove vedere le bellezze d’Italia riprodotte con i mattoncini Lego

Le immagini diffuse nel corso della giornata hanno documentato un percorso espositivo permanente che ha trovato spazio in Italia all’interno di un’area interamente dedicata all’universo Lego.

Il cuore dell’esperienza è stato Miniland, al LEGOLAND® Water Park,

uno spazio all’interno del parco divertimenti Gardaland progettato per ospitare riproduzioni architettoniche e urbane costruite interamente con i celebri mattoncini. La riproduzione non si è limitata all’aspetto monumentale, ma abbia incluso contesti urbani, piazze e scorci simbolici.

A differenza di altre installazioni simili nel mondo, l’area italiana è stata pensata per riflettere esclusivamente il patrimonio nazionale. Le ricostruzioni, realizzate in scala 1:20, hanno richiesto un lavoro lungo e meticoloso, con l’impiego di milioni di pezzi assemblati per restituire fedelmente volumi, geometrie e rapporti spaziali.

Grazie alla capacità di raccontare il territorio nazionale attraverso un linguaggio ludico e rigoroso allo stesso tempo, le ricostruzioni Lego hanno permesso di osservare anche i dettagli meno evidenti: piccoli movimenti, elementi dinamici e scene di vita quotidiana inserite tra i monumenti.

Quali bellezze d’Italia sono state riprodotte con i mattoncini Lego

Le riproduzioni hanno mostrato Roma come una delle tappe centrali del percorso, con i suoi monumenti più riconoscibili ricostruiti attraverso un equilibrio calibrato tra sintesi formale e accuratezza visiva.

Le forme iconiche della città sono state reinterpretate in scala, mantenendo intatta la riconoscibilità complessiva del contesto urbano e restituendo, anche in formato ridotto, l’impianto monumentale che caratterizza la capitale. L’attenzione si è concentrata sul rapporto tra spazi, volumi e prospettive, oltre che sui singoli edifici, mettendo in scena elementi che hanno contribuito a rendere immediata la lettura dell’insieme.

Accanto a Roma, il percorso ha incluso Milano, raccontata attraverso un dialogo visivo tra architettura storica e profilo contemporaneo. La città, che ha spesso dimostrato il suo amore per i mattoncini ospitndo la mostra ‘I Love Lego’, è stata resa come un sistema articolato, in cui tradizione e modernità convivono, che ha offerto una sintesi riconoscibile del suo sviluppo urbano.

Anche Pisa è stata rappresentata, con una particolare cura per i volumi e le proporzioni che hanno reso immediatamente identificabile il complesso monumentale toscano, nonostante la riduzione di scala: riconoscibile la torre di Pisa.

Venezia ha occupato un posto di rilievo nelle immagini diffuse, sia per la complessità delle sue architetture sia per la sfida legata alla resa degli spazi aperti e dell’acqua. La città lagunare è stata tradotta in mattoncini mantenendo la scansione delle piazze, il profilo degli edifici più noti e l’equilibrio tra pieni e vuoti, offrendo una lettura compatta ma efficace del suo tessuto urbano.

Nel complesso, le immagini hanno restituito un’Italia immediatamente riconoscibile e osservabile da un punto di vista inedito, in cui la miniatura e il gioco hanno contribuito a raccontare le città come parti di un unico itinerario visivo e simbolico.