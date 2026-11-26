Una ricerca condotta da Unobravo, portale che offre servizi di supporto psicologico e psicoterapia principalmente online, ha condotto una ricerca per scoprire quali sono le città italiane dove opportunità lavorative e qualità della vita si incontrano meglio.

Le città sono state suddivise in tre categorie: quella dove il bilanciamento è migliore è stata definita “equilibrium zone”, la zona di comfort. Agli estremi opposti ci sono la zona di “low pressure”, che raggruppa città “caratterizzate da livelli più bassi di stress e pressione urbana”, e la zona di “high pressure”, che racchiude i “contesti con elevata intensità lavorativa, maggiore pressione economica e livelli più alti di stress”. Sulla base dell’analisi è stata stilata una classifica con il relativo punteggio di bilanciamento tra il lavoro e la qualità della vita.

Oltre alle città, Unobravo ha stilato anche la classifica dedicata ai Paesi europei con il miglior rapporto tra lavoro e qualità della vita: in cima alla graduatoria troviamo la Danimarca che precede Finlandia, Lussemburgo, Norvegia, Austria, Paesi Bassi, Islanda, Svezia, Estonia, Germania, Spagna, Svizzera, Malta, Francia, Slovenia, Irlanda, Repubblica Ceca, Regno Unito e Lituania. Fuori dalla Top 20 l’Italia, inserita al 26esimo posto con un punteggio totale di 4,90.