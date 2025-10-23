Lavoro, le tre regioni più disoccupate d'Europa sono in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Il Sud Italia resta ancora il fanalino di coda a livello europeo, per quanto riguarda il tasso di occupazione: i dati emersi dall’ultimo rapporto Eurostat, con riferimento al 2024, sono preoccupanti. L’analisi delle principali regioni dell’Unione Europea ha evidenziato che le tre più disoccupate sono tutte italiane. Ed è risultato anche che il nostro Paese è uno tra i maggiormente afflitti da disparità Nord/Sud a livello occupazionale. Ecco quali sono le regioni che presentano un maggior tasso di disoccupazione.