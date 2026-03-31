Perché Lapo Elkann ha deciso di non vivere in Italia: nuova meta

Perché Lapo Elkann inaugura una nuova fase della sua vita e si trasferisce in Svizzera con la famiglia scegliendo Lucerna come nuova residenza

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Lapo Elkann apre una nuova fase della sua vita e cambia residenza, scelta che rifletterebbe priorità legate allo stile di vita e al modo in cui oggi l’imprenditore guarda al proprio futuro dopo anni trascorsi tra diverse città internazionali.

Dove vive oggi Lapo Elkann

Perché Lapo Elkann a quarantotto anni ha deciso di non vivere in Italia e di spopstare la sua residenza all’estrro trova una prima risposta nel luogo che ha scelto per ripartire, ovvero Lucerna, in Svizzera, luogo in cui vivrà insieme alla moglie Joana Lemos e al loro cane, un san bernardo di nome everest. La notizia del trasferimento è stata resa pubblica dai quotidiani elvetici ‘Aargauer Zeitung’ e ‘Schweiz am Wochenende’, ai quali Elkann ha rilasciato un’intervista.

Lucerna è ubicata nella zona della Svizzera centrale ed è affacciata sul Lago dei Quattro Cantoni, vanta dunque panorami da sogno. La città conserva una forte identità storica, con elementi medievali ancora visibili nel tessuto urbano, come il celebre Kapellbrücke; attorno si sviluppa un paesaggio naturale dominato da rilievi come il Rigi e il Pilatus, mentre il lago rappresenta uno dei punti di riferimento del territorio.

La scelta di vivere a Lucerna arriva dopo esperienze recenti fuori dall’Italia, in linea con uno stile di vita già internazionale. Come riportato sul quotidiano elvetico ‘Aargauer Zeitung’, Lapo ha spiegato il proprio percorso personale: “Ho vissuto a Milano, Parigi, New York, Lisbona. Ogni città apparteneva a una fase della mia vita. Con il tempo cambiano le prospettive. A 25 anni non sarebbe stato il posto giusto, oggi sì”.

Nella stessa intervista, nel rispondere al motivo per cui la scelta è ricaduta proprio su Lucerna, Elkann ha messo in evidenza la dimensione più raccolta della città e il rapporto diretto con il territorio: “Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici. Qui tutto è vicino, tutto è più umano.”

Per quali motivi Lapo Elkann ha lasciato l’Italia

Secondo quanto emerge dall’intervista, il nipote dell’avvocato Gianni Agnelli ha chiarito che le motivazioni non sono da ricercare in questioni fiscali, bensì riguarderebbero anche aspetti legati all’attuale situazione internazionale e nasce a monte di una riflessione che coinvolge la posizione geografica e l’organizzazione del Paese.

Come riportato, ha spiegato: “Desideravo trasferirmi nella Svizzera centrale a causa dell’attuale situazione mondiale. La Confederazione è neutrale. Rappresenta sicurezza, qualità della vita e si trova nel cuore dell’Europa”.

Con il passare degli anni, il suo stile di vita ha subito una trasformazione. Le città vissute in precedenza avevano risposto a esigenze diverse, legate a fasi più dinamiche e internazionali, e ggi emerge invece una ricerca di continuità e di gestione più lineare del quotidiano, in un contesto percepito come più equilibrato.

Il trasferimento in Svizzera segna quindi un passaggio coerente con questa evoluzione che non avrebbe a che fare con una rottura improvvisa, quanto di un cambiamento progressivo che rifletterebbe un nuovo modo di abitare i luoghi. La scelta di Lucerna, in questo senso, sintetizza elementi pratici e personali, inserendosi in una traiettoria già definita negli anni precedenti.