Nella seconda prova in esterna della nuova stagione di Masterchef Italia, protagoniste le Langhe e la salsiccia di Bra, eccellenza piemontese

La puntata di Masterchef Italia in onda nella serata di giovedì 8 gennaio 2026 vede i concorrenti impegnati nella seconda prova in esterna della stagione: teatro della sfida il meraviglioso territorio delle colline Patrimonio Unesco delle Langhe, in Piemonte, per rendere omaggio alla salsiccia di Bra, una vera e propria eccellenza della cucina italiana.

Masterchef, le Langhe e la salsiccia di Bra protagoniste nella prova esterna

Come da tradizione, gli aspiranti chef vengono divisi in due diverse brigate: la squadra rossa e la squadra blu, ognuna con il compito di conquistare i commensali, vincere la sfida ed evitare così il Pressure Test che significa rischio eliminazione. La vittoria andrà alla brigata capace di valorizzare al meglio la salsiccia di Bra, celebre prelibatezza piemontese.

Chiamata in dialetto “sautissa ëd Bra”, la salsiccia di Bra è un insaccato riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.): un tempo veniva prodotto solo con carne bovina ed era destinata principalmente alla comunità ebraica di Cherasco, in quanto la loro religione proibisce il consumo di carne suina.

Con il passare degli anni le cose sono cambiate adesso la salsiccia viene realizzata con carni magre bovine per il 70-80% e grasso suino per il rimanente: l’insaccato può essere consumato sia cotto, in particolar modo alla griglia, che crudo allo stato fresco, e in questo caso viene servito spesso come antipasto.

La prima prova in esterna dell’edizione 2026 di Masterchef, invece, è andata in scena a Rivalta, frazione del comune di Lesignano de’ Bagni in provincia di Parma: i commensali sono stati 50 tra casari, battitori e assaggiatori di Parmigiano Reggiano, presente nella classifica dei primi 10 cibi DOP e IGP in Italia.

Entrambe le squadre hanno preparato un antipasto creativo a base di Parmigiano Reggiano: la brigata rossa ha poi cucinato passatelli asciutti con salsa a scelta, mentre alla blu è toccata la cotoletta alla bolognese con contorno a scelta. Per le prossime location di Masterchef per la prova esterna, invece, i concorrenti saranno impegnati allo Juventus Stadium e anche all’estero, in Norvegia.

Le anticipazioni della nuova puntata di Masterchef Italia

Prima della prova in esterna, i cuochi amatoriali devono vedersela con la Mistery Box: per quella dell’8 gennaio, gli aspiranti chef devono preparare un piatto in crosta di argilla, una particolare tecnica di cottura che protegge gli alimenti dal calore diretto, rendendoli fragranti all’esterno e morbidi all’interno.

Finita la Mistery, ai concorrenti tocca uno speciale Invention Test che per l’occasione dura tutta la notte e rende omaggio a una delle passioni di chef Bruno Barbieri, la marinatura: dopo una preparazione rapida, l’attesa va avanti per ore, con la speranza di trovare carni saporite e armonizzate al mattino.

Dopo l’esterna, che come detto si svolge nel meraviglioso scenario delle Langhe piemontesi, i concorrenti della squadra perdente sono costretti ad affrontare il Pressure Test che trasporta tutti in Messico con i celebri tacos, il banco di prova per poter proseguire l’avventura nella Masterclass: chi non riuscirà a conquistare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, verrà eliminato, dovrà togliersi il grembiule e lasciare per sempre la cucina di Masterchef.