Il concerto di Claudio Baglioni in programma il 27 settembre 2025 a Lampedusa è avvolto dalle polemiche per i costi dell’evento, unica data gratuita dell’ultimo tour del cantautore romano.

Il costo del concerto di Claudio Baglioni a Lampedusa è un caso

Come riportato da ‘Repubblica’, l’organizzazione dell’evento è stata affidata alla società titolare esclusiva dei concerti di Baglioni in Italia: la data, alle casse comunali, costerebbero 711.393 euro, oltre ad altri quasi 100.000 euro aggiunti lo scorso agosto per i lavori di sistemazione degli spazi antistanti il campo sportivo dove si esibirà il cantante.

A sollevare le polemiche sulla spesa è stata in maniera particolare l’associazione ‘Obiettivo Pelagie‘ che ha contestato la gestione economica dell’iniziativa, definendo eccessivo l’importo del concerto. Il presidente dell’associazione Giuseppe Palmeri, attraverso una nota, ha dichiarato: “Un evento musicale di questa portata può essere importante per l’immagine dell’isola, ma non può prescindere da una valutazione responsabile delle risorse pubbliche e delle reali necessità della comunità”.

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha sottolineato come dalle casse del Comune non uscirà un euro, in quanto le spese sono coperte integralmente da finanziamenti statali e regionali destinati al progetto ‘L’isola, i giovani e il futuro’.

Il primo cittadino, ad ‘AgrigentoNotizie’, ha fatto il punto della situazione: “Quello che stiamo facendo, lo si fa con i fondi del Ministero, della Regione e di aziende private – ha dichiarato Mannino – il 90% di questi soldi è del Ministero e della Regione ed è destinata a turismo, spettacoli e giovani. La cosa principale è che il Comune non ha tirato fuori un centesimo.

Abbiamo partecipato a delle procedure pubbliche e siamo riusciti a piazzarci negli elenchi per ottenere i finanziamenti. Se non li prendevamo noi, andavano ad altri Comuni. Il progetto ‘L’isola, i giovani, il futuro‘ è di tre giorni e serve a rovesciare il racconto che si fa di Lampedusa, a dare un’altra versione dell’isola che non è soltanto approdo”.

I prossimi appuntamenti di Baglioni

Il concerto di Claudio Baglioni a Lampedusa è in programma alle ore 21.00 di sabato 27 settembre 2025 presso lo stadio Comunale: rappresenta l’unica data gratuita del ‘GrandTour La vita è adesso’.

Il tour si compone di 40 concerti speciali negli scenari all’aperto più suggestivi d’Italia: andrà in scena nel 2026 con l’evento di Lampedusa a fare da anteprima assoluta. Per l’occasione verranno svelte anche le altre date della tournée che celebra i 40 anni dell’uscita dell’album ‘La vita è adesso’.

Nel frattempo, tra ottobre, novembre e dicembre, Claudio Baglioni proseguirà l’attuale tour intitolato ‘Piano di volo’ che lo porterà a esibirsi nelle seguenti location: Teatro dell’opera di Roma, Teatro Pirandello di Agrigento, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, Teatro Verdi di Brindisi, Tetro Politeama Greco di Lecce, Teatro Rendano di Cosenza, Teatro Politeama di Catanzaro, Teatro Cilea di Reggio Calabria, Teatro Massimo Bellini di Catania, Teatro Vedi di Salerno, Teatro Verdi di San Severo, Teatro Orfeo di Taranto, Auditorium 10 Settembre 1943 di Isernia, Teatro Maria Caniglia di Sulmona e Teatro Petruzzelli di Bari.