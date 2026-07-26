Al lago di Valvestino è riemersa l’antica dogana di Lignago, sommersa dagli anni Sessanta e tornata visibile dopo il calo delle acque del bacino

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L’abbassamento del livello del lago di Valvestino ha riportato alla luce i resti dell’antica dogana di Lignago, sommersa all’inizio degli anni Sessanta dopo la creazione del bacino artificiale e tornata visibile nel territorio comunale di Gargnano, dove ha richiamato l’interesse di residenti ed escursionisti.

Che cos’era la dogana di Lignago

L’edificio era conosciuto ufficialmente come Regio casello di dogana di Gargnano e sorgeva lungo uno degli antichi percorsi che collegavano il lago di Garda alla Val Vestino.

Secondo quanto riportato da ‘Il Dolomiti’, come confermano anche le cartografie storiche, la struttura occupava una posizione strategica in un territorio attraversato per secoli da confini politici e amministrativi, lungo il quale transitavano persone e merci. Venne costruita alla fine dell’Ottocento per controllare gli spostamenti lungo la linea che separava il Regno d’Italia dall’Impero austro-ungarico.

Una carta militare del 1866 documentava già l’importanza di questo tratto di confine, sebbene la piccola località di Lignago fosse spesso assente dalle mappe destinate alla consultazione ordinaria.

Prima della costruzione delle strade moderne, la valle poteva essere attraversata soprattutto attraverso sentieri e mulattiere; da questi percorsi passavano viandanti e commercianti di carbone vegetale diretto verso i territori della Repubblica di Venezia.

La funzione di controllo perse progressivamente importanza dopo la Prima guerra mondiale, quando il confine italiano venne trasferito più a nord, e il vecchio casello rimase così privo del ruolo per il quale era stato costruito, mentre i cambiamenti politici e lo sviluppo della viabilità modificarono le abitudini di chi attraversava la valle.

La memoria di quel passaggio è rimasta anche nel detto dialettale “Te pasaré da Lignàc”, traducibile con “Passerai da Lignago”, espressione usata per indicare un percorso obbligato oppure una difficoltà alla quale, prima o poi, sarebbe stato necessario andare incontro.

Perché la dogana è riemersa dal lago di Valvestino

Il destino dell’edificio cambiò con la costruzione della diga di Ponte Cola sul torrente Toscolano e con la successiva formazione del bacino artificiale di Valvestino.

L’intervento, realizzato all’inizio degli anni Sessanta per sostenere la produzione di energia idroelettrica, provocò la sommersione del casello e di una parte del paesaggio circostante.

Da allora la struttura è rimasta per lunghi periodi sotto il livello dell’acqua, con le mura che tornano visibili quando l’invaso si abbassa in modo considerevole, come può accadere durante le operazioni periodiche legate alla gestione della diga oppure in seguito a stagioni caratterizzate da precipitazioni ridotte.

L’episodio si era già verificato in passato, e in questa estate del 2026 è stata collegata proprio alla scarsità delle piogge, che ha ridotto il livello del lago e ha riportato alla luce una parte consistente dei resti.

Della struttura originaria sono rimasti soprattutto i muri in pietra, che permettono ancora di riconoscere il perimetro dell’edificio. L’acqua e il trascorrere del tempo hanno modificato profondamente il casello, sebbene la sua posizione continui a documentare il ruolo che questo punto ebbe nei collegamenti tra il Garda e la Val Vestino.

I resti possono essere osservati dalla strada provinciale che risale la valle; provenendo da Gargnano, il punto di osservazione si trova alcuni chilometri dopo il muro della diga, in prossimità di una piazzola dalla quale è possibile guardare verso il fondo del bacino senza raggiungere direttamente il rudere.

Quando le acque si ritirano, il paesaggio lascia affiorare le tracce di una valle attraversata da commerci e percorsi che per secoli hanno collegato comunità vicine, sebbene appartenessero a Stati differenti.