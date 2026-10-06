Nel lago di Mezzano scoperta una spada in bronzo di 3000 anni fa

Grande scoperta al lago di Mezzano: dal fondale dello specchio d'acqua della Tuscia è riemersa un'antica spada di bronzo che risale a 3000 anni fa

Una spada di 3000 anni fa è stata ritrovata nel lago di Mezzano: l’arma è arrivata fino ai giorni nostri ben conservata, tanto da presentare il filo di lama tagliente.

Scoperta una spada di 3000 anni fa nel lago di Mezzano

Quella riemersa dal lago di Mezzano, in provincia di Viterbo, è una spada databile al XIII secolo avanti Cristo: la scoperta è avvenuta durante le ultime fasi della campagna di ricerche che riguarda l’antico insediamento palafitticolo della Tuscia e rappresenta uno dei risultati più importanti delle recenti indagini archeologiche subacquee.

A compiere la scoperta è stata la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, guidata da Margherita Eichberg, attraverso il Servizio di Archeologia Subacquea; alle attività di ricerca hanno partecipato anche i Carabinieri del Nucleo Subacquei di Roma, impegnati nelle operazioni di prospezione e documentazione, oltre che nella sicurezza delle attività s volte in fondo allo specchio d’acqua della Tuscia.

La scoperta è avvenuta lungo la sponda meridionale del Mezzano, settore che fino a quel momento era rimasto ai margini delle indagini: la spada di 3.000 anni riportata in superficie appartiene al Bronzo Recente ed è la terza spada trovata nel sito del Viterbese dagli anni Settanta a oggi, confermando lo straordinario valore archeologico della zona.

A sbalordire è l’ottimo stato di conservazione dell’arma ritrovata: la lama conserva ancora il filo tagliente, nonostante sia rimasta immersa per anni nel lago. Il contesto del ritrovamento contribuisce a rendere la scoperta più interessante: la spada, infatti, è stata trovata vicino a un rasoio in bronzo, un’associazione documentata anche in altri siti dell’età del Bronzo e che potrebbe essere collegata a individui di alto stato sociale, forse appartenenti ai ranghi più alti dei guerrieri.

Qualche anno fa un altro lago italiano era stato protagonista di un ritrovamento simile: nel mese di novembre del 2023, infatti, dalle acque del lago di Garda era spuntata una spada lunga 46 centimetri e databile tra la fine del XIII e l’inizio del XII secolo avanti Cristo; a riportare in superficie la spada appartenente all’età del Bronzo, furono un gruppo di subacquei del gruppo Gas Diving di Bardolino.

Le scoperte del lago di Mezzano

Nel corso della stessa campagna che ha portato alla scoperta della spada, sono stati trovati anche altri reperti che fino a oggi erano rimasti custoditi sul fondale del lago di Mezzano: sono stati recuperati vasi integri e diversi manufatti in bronzo, come asce, pugnali, punte di freccia, spilloni, punte di lancia e un rasoio.

Tutti gli oggetti, messi insieme, consentono di capire meglio la vita dei secoli scorsi e le gerarchie sociali di una comunità che frequentava il bacino della Tuscia già all’alba del II millennio avanti Cristo. Ogni reperto dovrà essere messo in sicurezza e sottoposto alle scrupolose procedure conservative, necessarie dopo secoli e secoli di immersione.

Le ricerche, tuttavia, non finiscono qui: si andrà avanti con ulteriori indagini che serviranno a ricostruire la distribuzione degli oggetti ritrovati e capire come si sia formato il deposito di reperti archeologici. Come riportato da ‘Repubblica’, i frammenti da poco ritrovati potranno essere ammirati in una mostra che consentirà al pubblico di guardare da vicino i tesori custoditi per secoli dal lago di Mezzano.