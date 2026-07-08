In vendita sul lago di Como un appartamento nella villa dove è stata girata una scena di 'Casino Royale', film di 007 interpretato da Daniel Craig

Sul lago di Como è stato messo in vendita un appartamento di pregio che fa parte della villa apparsa in uno dei film di James Bond, l’agente 007.

L’appartamento della villa di 007 è in vendita

Come si legge su ‘QuiComo’, è in vendita un appartamento di Villa La Gaeta, conosciuta in tutto il mondo per essere stata scelta come ambientazione di una scena di ‘Casino Royale’, film della saga cinematografica di James Bond.

Un recente intervento di restauro conservativo ha permesso di trasformare la villa in cinque appartamenti di pregio, senza intaccare minimamente il carattere storico della residenza e facendo restare immutate tutte le sue caratteristiche peculiari. L’unità proposta sul mercato si trova al piano terra e si sviluppa su due livelli.

Tra gli elementi più esclusivi dell’appartamento troviamo l’accesso diretto al pontile e alla darsena privata e anche la possibilità di vivere il grande parco che circonda la dimora. Il giardino affaccia su una spiaggia provata ed è stato arricchito da piante esotiche.

La proprietà è completata da una splendida terrazza panoramica che consente di ammirare da posizione privilegiata le acque del lago di Como, tra le zone preferite dai super ricchi stranieri per investire nelle case di lusso in Italia.

Villa La Gaeta, situata in località Acquaseria nel territorio del Comune di San Siro, rappresenta una delle massime espressioni dell’eclettismo italiano e le sue torri scenografiche e le atmosfere liberty contribuiscono a renderla tra le ville più affascinanti del Lario a livello architettonico.

Il legame tra il lago di Como e James Bond di Casino Royale

La villa sul lago di Como, come già detto in precedenza, è legata a James Bond: è diventata ancora più famosa a livello internazionale perché è apparsa in uno dei capitoli della saga cinematografica dell’agente segreto 007.

Nello specifico si tratta di ‘Casino Royale’ del 2006, diretto da Martin Campbell che scelse la villa per la scena finale, quando James Bond, interpretato dall’attore britannico Daniel Craig, pronuncia la celebre frase “Il mio nome è Bond, James Bond”. Da quel momento la villa è diventata meta ambita dagli appassionati dell’agente segreto più famoso del cinema, nonché una delle location più fotografate del Lario.

Ventunesimo capitolo della serie di film su James Bond, ‘Casino Royale‘ è stato anche il primo che ha visto Daniel Craig vestire i panni del protagonista. In Italia, oltre che sul lago di Como, alcune scene vennero girate anche a Venezia.

All’estero, invece, la troupe lavorò a Londra in Inghilterra, a Praga in Repubblica Ceca e alle Bahamas. La pellicola ottenne un ottimo successo al botteghino, riuscendo anche a convincere la critica. A livello di riconoscimenti, il film ricevette ben nove nomination ai Premi BAFTA, vincendo però solamente nella categoria dedicata al miglior suono.

Altri film di James Bond contengono scene girate in Italia: in ‘No Time To Die’ del 2021, per esempio, Matera fece da sfondo alle riprese di un inseguimento mozzafiato in Aston Martin; in ‘Quantum of Solace’ del 2008, invece, si vede l’agente 007 attraversare Piazza del Campo a Siena durante il celebre Palio.