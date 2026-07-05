Lago dell'Accesa troppo social: nuovi divieti anti overtourism

Il Lago dell’Accesa affronta l’overtourism con nuovi divieti dopo il boom social che ha moltiplicato le presenze e messo sotto pressione la natura

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Al Lago dell’Accesa l’aumento delle presenze, spinto anche dalla circolazione di foto e video sui social, ha reso più urgente la tutela dell’area. Per questo il Comune di Massa Marittima ha introdotto nuovi divieti contro l’overtourism, con l’obiettivo di proteggere un ecosistema fragile della Maremma.

Perché il Lago dell’Accesa è diventato un caso di overtourism

Negli ultimi anni il lago è diventato una meta sempre più cercata durante l’estate, anche per effetto della circolazione di foto e video sui social network; la sua immagine, fatta di acque limpide e natura ravvicinata, ha attirato molti visitatori, ma l’afflusso è cresciuto oltre la capacità di tenuta dell’area.

Secondo quanto riportato dal comitato Lido Santini, nei periodi più intensi il lago ha registrato tra le 300 e le 500 presenze al giorno, con punte che ad agosto sarebbero arrivate fino a 800 persone. Numeri considerati difficili da sostenere per uno specchio d’acqua di dimensioni ridotte, inserito in un contesto ambientale delicato.

L’allarme ha riguardato soprattutto la pressione sulle sponde, sulla vegetazione riparia e sul canneto, elementi importanti per la biodiversità del sito; il rischio segnalato dal comitato è che una fruizione disordinata trasformi un luogo naturale in una semplice area balneare, con effetti progressivi sull’equilibrio del lago.

Come si legge su ‘Rai News’, il grande afflusso di turisti ha messo a rischio un ecosistema fragile e il Comune di Massa Marittima ha vietato camping e canoe, mentre resta aperta anche l’ipotesi del numero chiuso.

Il tema non è nuovo per il territorio, e il Comune, già nei mesi scorsi, aveva presentato un progetto di riqualificazione ambientale del lago e delle aree circostanti, ricordando la presenza di habitat naturali acquatici e terrestri umidi di interesse comunitario.

Cosa prevedono i nuovi divieti al Lago dell’Accesa

La stretta ha trasformato il Lago dell’Accesa in un caso locale di gestione dell’overtourism, un fenomeno che ormai riguarda anche luoghi lontani dalle grandi città d’arte.

L’ordinanza del Comune di Massa Marittima ha introdotto una serie di regole pensate per ridurre l’impatto delle presenze estive. Tra le misure principali è rientrato il divieto assoluto di navigazione, che riguarda canoe, canotti e altri mezzi galleggianti, insieme al divieto permanente di campeggio nell’area del lago.

Sono stati confermati anche il divieto di accendere fuochi e quello di abbandonare rifiuti, che devono essere conferiti soltanto negli appositi contenitori. Il provvedimento ha previsto inoltre restrizioni per i veicoli a motore nei terreni comunali adiacenti allo specchio d’acqua, con eccezioni per soccorsi, forze dell’ordine e mezzi autorizzati.

Un altro punto riguarda gli animali domestici: la loro presenza è consentita nel rispetto delle regole, ma non è ammessa la balneazione né la detersione in acqua. I cani devono essere condotti al guinzaglio e, quando previsto dalle norme, con museruola, oltre alla raccolta immediata delle deiezioni.

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre, il Comune ha disposto anche il divieto di pesca durante gli orari di balneazione, dalle 8 alle 20, per favorire una convivenza più ordinata tra i diversi fruitori dell’area; restano escluse da questa limitazione le attività scientifiche autorizzate.

Le sanzioni previste variano in base all’infrazione. Per alcune violazioni si va da 25 a 150 euro, mentre per transito e sosta non autorizzati nei terreni comunali le multe possono arrivare da 154 a 516 euro. Per l’accensione di fuochi si applicano invece le disposizioni della normativa forestale regionale.