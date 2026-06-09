I laghi più belli d'Italia, la classifica Cinque Vele 2026

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le località di lago più belle e sostenibili in Italia? A rivelarlo è la nuova classifica delle Cinque Vele del Touring Club Italiano, dedicata alle acque lacustri del nostro Paese.