La classifica dei laghi italiani preferiti sul web

I laghi italiani rappresentano un grande richiamo turistico, sia per i viaggiatori stranieri che per quelli nostrani. Omio, motore di ricerca per i mezzi di trasporto, ha passato al setaccio tutti i laghi del nostro Paese, stilando la classifica dei preferiti sul web. Per ogni lago è stato indicato il numero di foto presenti online, la valutazione di Google e anche un punteggio calcolato con l’intelligenza artificiale.