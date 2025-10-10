Proseguono a Milano le riprese del secondo capitolo de Il Diavolo Veste Prada: in città è apparsa anche Lady Gaga, una vera sorpresa per i tantissimi fan

Mai la città di Milano è stata così in fermento negli ultimi tempi: è qui che David Frankel ha scelto di girare alcune scene del suo nuovo film, Il Diavolo Veste Prada 2. Quale ambientazione migliore, se non la capitale italiana della moda? Il sequel del grande successo del 2006, che uscirà esattamente a 20 anni di distanza, ha portato nel capoluogo lombardo alcune delle personalità più di spicco di Hollywood. E, a sorpresa, tra queste è apparsa anche Lady Gaga. Sarà anche lei nel cast del film, e se sì quale sarà il suo ruolo? In attesa di saperne di più, c’è enorme entusiasmo tra i fan.

Lady Gaga avvistata a Milano

All’improvviso, da un portone spalancato ecco spuntare Lady Gaga con un top nero e un paio di occhiali scuri, i capelli legati in una morbida coda di cavallo e l’aria di chi ha molta fretta. La scena si è svolta in pochissimi istanti, nei pressi della Pinacoteca di Brera, proprio dove in questi giorni la produzione sta girando alcune scene de Il Diavolo Veste Prada 2. È solamente una coincidenza? La presenza a Milano della Germanotta è una vera sorpresa per i fan, anche se qualcuno vociferava già di un suo possibile ruolo nel sequel del film con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Ormai sembra dunque ufficiale: anche Lady Gaga è nel cast de Il Diavolo Veste Prada 2 – ma non è dato sapersi se con un ruolo importante o solo per una breve comparsata. La popstar è attualmente molto impegnata con il suo tour europeo, e proprio il 19 e il 20 ottobre 2025 è attesa al Forum di Assago per due concerti che sono già da tempo sold out. Nonostante tutto, pare che la Germanotta abbia trovato un po’ di tempo anche per partecipare al film, e i suoi fan sono già in delirio.

Le riprese italiane de Il Diavolo Veste Prada 2

Negli ultimi giorni, Milano si è trasformata in un set a cielo aperto. La produzione de Il Diavolo Veste Prada 2 ha scelto Palazzo Parigi come quartier generale dei lavori, ma le riprese hanno coinvolto molte location diverse in tutta la città, soprattutto tra Via Filodrammatici, Piazza della Scala e Piazza Duomo. Centinaia di fan si sono assiepati nelle vicinanze della zona, ovviamente ben transennata per permettere alla troupe di muoversi in sicurezza. C’è grande curiosità: la trama del film rappresenta ancora un mistero, quindi moltissimi fan cercano di catturare qualche indizio dalle scene girate a Milano.

Mentre è certa la presenza dei protagonisti principali, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, resta l’incognita su possibili new entry non ancora annunciate. Lady Gaga è proprio una di queste, e la sua brevissima apparizione a Brera ha già mandato in estasi il pubblico. Solo poche ore prima, invece, era stato il turno di Donatella Versace: la stilista è stata avvistata accanto alla perfida Miranda Priestley sul set del film Il Diavolo Veste Prada 2, dove indosserà i panni di guest star.

La troupe rimarrà a Milano fino al 18 ottobre 2025, per concludere le riprese italiane della pellicola. I lavori hanno richiesto circa 2.000 comparse – solo la sfilata di Runway ne ha viste impegnate ben 600. Ma una presenza così massiccia di persone solitamente estranee al mondo del cinema non ha compromesso la segretezza su cui la produzione ha lavorato tantissimo. Bisognerà dunque attendere l’uscita de Il Diavolo Veste Prada 2 nelle sale cinematografiche, prevista per il 2026.