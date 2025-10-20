Lady Gaga a Milano commossa per le nonne italiane: la scaletta

Lady Gaga durante le date del suo nuovo tour si è esibita anche a Milano dove si è commossa parlando delle sue origini italiane e delle nonne

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Lady Gaga è tornata in Italia per un concerto e lo ha fatto in grande stile. Dopo anni di assenza, la popstar americana è salita sul palco del Forum di Assago per due concerti che hanno richiamato fan da tutto il Paese. L’artista, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha regalato al pubblico uno show spettacolare e davvero emozionante. Il ritorno di Lady Gaga nel nostro Paese era attesissimo tanto che i biglietti per entrambe le date, 19 e 20 ottobre 2025, sono andati velocemente sold out. Il suo legame con l’Italia, infatti, non è solo artistico ma profondamente personale dato che la star ha origini italiane e lo ha più volte ricordato con orgoglio.

Le origini italiane di Lady Gaga e la commozione per le nonne

Lady Gaga non ha mai nascosto le sue origini italiane. Il suo cognome, Germanotta, affonda le radici in Sicilia, precisamente nel piccolo comune di Naso, in provincia di Messina. Fu il bisnonno del padre, Antonino Germanotta, a emigrare negli Stati Uniti nei primi del Novecento. Nel 2019 aveva scritto su X (l’ex Twitter): “Ho fatto il test del DNA e sono italiana al 100%” un messaggio che aveva fatto il giro del mondo.

A marzo 2025, invece, in occasione dell’uscita del suo nuovo album Mayhem, Lady Gaga ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ di saper cucinare un piatto in particolare. La star ha così parlato della pasta con il sugo di finocchi, ricetta che le ricorda la nonna, le origini italiane i pranzi in famiglia. “Per me i finocchi sono la verdura più italiana che ci sia… Mi ricordo quando mia nonna li tagliava e li portava in tavola.” ha raccontato al ‘Corriere’

Anche durante il concerto di Milano, l’artista si è lasciata travolgere dall’emozione proprio parlando delle sue radici e delle sue nonne. Seduta al pianoforte, ha rivolto un messaggio al pubblico che ha fatto scendere più di una lacrima: “Sono così felice di essere qui, amo così tanto l’Italia e sono così fortunata: essere italiana è il mio orgoglio e l’orgoglio della mia famiglia. Le mie nonne italiane sono state le persone più importanti della mia vita, in particolare una, Joanne, a cui questa canzone è dedicata.” Parlando delle sue nonne ha così creato un momento commovente davvero sentito dal pubblico.

Il concerto di Lady Gaga a Milano

Lady Gaga era già stata avvistata a Milano, in zona Brera, qualche giorno fa perché a quanto pare avrà un ruolo nel film Il Diavolo veste Prada 2. Il suo ritorno in Italia, però, è anche legato ai concerti in programma. La star, infatti, è tornata a cantare nel nostro paese dopo ben sette anni. Il “Mayhem Ball Tour” con 87 date in tutto il mondo si concluderà ad aprile 2026 a New York ed è un’opera che unisce musica, spettacolo e introspezione.

Sul palco del Forum di Assago, Lady Gaga ha messo in scena uno show diviso in quattro atti durante i quali esplorava il suo alter ego. L’idea alla base del tour è quella di esplorare il caos (mayhem) interiore che abita ciascuno di noi. La cantante ha interpretato due versioni di sé: la Lady Gaga bionda vestita di bianco e la “Mistress of Mayhem” vestita di rosso e regina del caos. La scaletta del concerto ha alternato i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più amate al mondo e i brani del nuovo album Mayhem.

Tra le canzoni più acclamate dal pubblico: “Poker Face”, “Paparazzi”, “LoveGame”, “Alejandro”, “Perfect Celebrity”, “Disease”, “Bad Romance”, “Shallow”. Proprio durante “Shallow”, suonata al pianoforte mentre sul palco compariva una barca simbolica che “traghettava l’anima della cantante”, Lady Gaga ha regalato uno dei momenti più intensi dello spettacolo. Lo show, cominciato con circa 45 minuti di ritardo, è durato oltre due ore e mezza. Gli spettatori erano all’incirca 13.000: erano presenti anche alcuni nomi noti dello spettacolo ma soprattutto molti fan che pur di trovarsi sotto al palco hanno fatto la fila per ore.