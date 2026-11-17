La storica villa di Gioia del Colle, divenuta famosa perché presente anche nel film L’Estranea in corsa per l'Oscar, è stata messa in vendita

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Una villa storica pugliese è diventata una delle location di L’Estranea, il film di Paolo Strippoli scelto per rappresentare l’Italia nella selezione degli Oscar 2027. Ora la dimora è in vendita sul mercato e il suo futuro è ancora una volta tutto da scrivere. Ecco la sua storia, dove si trova e quali caratteristiche la rendono così particolare.

La villa del film L’Estranea è in vendita

Una nuova elegante dimora è stata messa sul mercato immobiliare. Si tratta della residenza del film L’Estranea che si trova in via Salvo D’Acquisto 2 a Gioia del Colle, in provincia di Bari. È una villa storica di circa 1.400 metri quadrati coperti, distribuiti su due piani, proposta in vendita a 4 milioni di euro. L’annuncio è pubblicato dall’agenzia Coldwell Banker, che la presenta come una dimora d’epoca rinnovata che combina ambienti eleganti con il comfort contemporaneo. La casa è stata scelta come set per L’Estranea di Strippoli e, secondo la scheda dell’agenzia, anche per altri film e spot pubblicitari.

A renderla adatta alle riprese sono gli spazi ampi e l’architettura scenografica. All’interno, la residenza offre sei camere da letto, nove bagni, una biblioteca e uno studio. Sono presenti anche una cucina luminosa e una sala giochi con biliardo, mentre il soggiorno è ampio con divani moderni e vanta anche un elegante camino in pietra. Il piano superiore, raggiungibile anche con un ascensore interno, comprende sale che si aprono su una terrazza con vista sul parco. Anche gli spazi esterni contribuiscono a rendere unica la proprietà.

Il parco privato si estende per circa 10.000 metri quadrati e comprende un’area verde con piscina e aree per lo sport con un campo polivalente per tennis, padel, basket e calcetto. Completano la villa una dépendance di circa 100 metri quadrati, con patio affacciato sulla piscina, e tre autorimesse. Si tratta di dimensioni e dotazioni che fanno pensare a una residenza di rappresentanza, ma la destinazione futura dell’immobile dipenderà da chi lo acquisterà.

L’Estranea, il film di Paolo Strippoli in corsa per gli Oscar 2027

Diretto da Paolo Strippoli e scritto insieme a Salvatore De Chirico, L’Estranea è un thriller psicologico con elementi horror. Il film è stato presentato in concorso all’83ª Mostra internazionale del cinema di Venezia ed è arrivato nelle sale italiane l’8 ottobre 2026. Nel cast figurano Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, che sono i membri della famiglia Colonna, e Valeria Bruni Tedeschi, che è la misteriosa “Estranea”.

La storia si apre a Roma durante un temporale. Anna, interpretata da Jasmine Trinca, si presenta senza preavviso a casa della figlia Alice, a cui dà il volto Maggiora Vergano, e le rivela un segreto custodito da vent’anni. Il film ricostruisce così i retroscena di una famiglia pugliese, i Colonna, la cui storia è stata segnata da un patto stretto con una donna misteriosa interpretata dalla Tedeschi. Le vicende si svolgono quindi tra Roma e la Puglia, con ambientazioni legate anche a Bari, Monopoli e Gioia del Colle.

Il Comitato di selezione italiano ha scelto la pellicola per rappresentare l’Italia nella categoria International Feature Film agli Academy Awards. Questo passaggio la inserisce nella corsa per l’Oscar, ma non equivale ancora a una candidatura ufficiale. La selezione internazionale prosegue con la shortlist, attesa per il 15 dicembre 2026, mentre le nomination saranno annunciate il 21 gennaio 2027.