Ignazio La Russa e Daniela Santanchè sono stati ospiti del nuovo ristorante aperto a Milano dallo chef turco Nusret Gokce, conosciuto da tutti come Salt Bae.

La presenza di La Russa e Santanchè nel locale milanese di Salt Bae è stata testimoniata da diverse storie apparse sui canali social del ristorante. Il Presidente del Senato e il Ministro del Turismo sono stati serviti dallo chef in persona che ha tagliato davanti a loro la carne ordinata.

Salt Bae, nel corso degli anni, è diventato molto famoso sui social, anche grazie al suo celebre gesto scenografico con cui cosparge di sale le bistecche servite ai clienti. Il locale aperto a Milano si chiama Nusr-Et Steakhouse: si trova nel quartiere Brera, nel centro del capoluogo lombardo.

Lo chef ha pubblicato diverse storie su Instagram della serata in cui, ai tavoli, c’erano Ignazio La Russa e Daniela Santanché. Salt Bae ha tagliato la carne ordinata con il suo solito stile e al termine di questa operazione, la Santanché ha chiesto che il piatto fosse condito con il gesto che ha resto famoso Nusr-Est in tutto il mondo. Poco dopo il Presidente del Senato ha deciso di cimentarsi in prima persona con il marchio di fabbrica di Salt Bae: dopo un breve conto alla rovescia, La Russa ha cosparso il sale sulla carne, sotto gli occhi attenti di Salt Bae.

Il ristorante Nusr-Et Steakhouse ha aperto a Milano il 18 settembre del 2025 nella location di Casa Brera, hotel di lusso che si trova proprio alle spalle del Teatro La Scala. Già da settimane era iniziata la promozione del locale, quando Salt Bae aveva pubblicato sui social una serie di video intitolati “Ciao Milano”, nei quali apparivano molti volti noti che salutavano la città e si congratulavano con lui per la sua prima apertura in Italia.

La storia di Salt Bae

Nato in Turchia, nella provincia di Erzurum, Nusret Gokce da giovane si è trasferito a Istanbul per diventare un macellaio. Da lì a poco ha deciso di iniziare un viaggio in giro per il mondo che lo ha visto fare diverse tappe in Sud America, per imparare tutti i segreti della carne, e anche negli Stati Uniti.

Tornato in patria a 27 anni, ha aperto il suo primo ristorante a Istanbul. Il locale ha ottenuto successo nel giro di poco tempo, attirando celebri personaggi turchi, dal mondo della tv a quello dell’imprenditoria.

La svolta, però, è arrivata grazie ai social: il cantante Bruno Mars si era imbattuto casualmente in una delle performance dello chef e decise di rilanciare il video sul suo profilo Instagram. In una sola notte il video fece oltre 17 milioni di visualizzazioni, cambiando per sempre la vita di Nusret.

Da lì in poi è stato un crescendo di successi: locali aperti in giro per il mondo: da Dubai a New Yrok, passando per Mykonos, Doha, Abu Dhabi e anche Roma. Il tutto veicolato sui social, volano di fama:

“Nel 2017 Instagram ha reso virale il gesto del sale – ha raccontato Nusrat al ‘Corriere della Sera’ – la mattina dopo milioni di follower mi chiamavano Salt Bae. Il mio gesto? È un qualcosa che proviene dal cuore, il mio timbro. Un po’ come Ronaldo quando fa il ‘siuuu’ dopo un goal”.