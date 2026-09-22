Al GF Vip la ricetta del pesto è un caso: interviene l'assessore

La ricetta del pesto è diventata un caso durante la nuova edizione del GF Vip tanto da far intervenire anche l'assessore al Turismo della Liguria

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Una delle ricette più rappresentative della cucina ligure è finita, inaspettatamente, al centro delle discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. A dividere i concorrenti è stato un ingrediente della preparazione tradizionale del pesto alla genovese, che è diventato anche motivo di una nomination. La disputa, nata mentre i protagonisti del reality stavano cucinando, ha presto superato le mura della Casa, provocando reazioni sui social e l’intervento della Regione Liguria.

Il pesto con l’aglio divide i concorrenti del Grande Fratello Vip

La nona edizione del Grande Fratello Vip è iniziata il 17 settembre 2026 su Canale 5. Alla conduzione è tornata Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il cast è formato da diciotto personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dei social, chiamati a vivere insieme sotto lo sguardo continuo delle telecamere. Tra le concorrenti figurano Valeria Marini e Federica Morello, protagoniste di un’accesa discussione sulla ricetta del pesto. Morello, 31 anni e originaria di Sanremo, è una content creator, imprenditrice e organizzatrice di eventi. In passato ha partecipato alle finali nazionali di Miss Italia e si è fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie a Ciao Darwin.

Il caso è nato quando la concorrente sanremese si è proposta di preparare a mano il pesto alla genovese per condire gli gnocchi. Nel corso della preparazione, la presenza dell’aglio ha diviso gli abitanti della Casa. Alcuni hanno chiesto di eliminarlo, probabilmente per ottenere una salsa dal sapore più delicato, mentre Morello ha difeso la ricetta originale. Federica Morello ha, infatti, rivendicato il rispetto della preparazione tradizionale con l’aglio. Dall’altra parte si è schierata Valeria Marini, contraria all’impiego dell’aglio nella salsa.

La discussione non si è esaurita ai fornelli. Durante le nomination, Valeria Marini ha indicato proprio Federica Morello, collegando la propria scelta anche alla vicenda del pesto. Al di là delle preferenze personali, l’aglio fa effettivamente parte del pesto genovese tradizionale. La ricetta comprende sette ingredienti: basilico genovese DOP, olio extravergine di oliva, Parmigiano Reggiano DOP, Pecorino Fiore Sardo DOP, pinoli, sale e aglio. Quest’ultimo dovrebbe avere un gusto delicato, capace di accompagnare il profumo del basilico.

L’intervento dell’assessore Luca Lombardi sulla ricetta del pesto

La vicenda ha attirato l’attenzione di Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria, e sanremese come Federica Morello. Lombardi, che si occupa anche della valorizzazione delle sagre e delle manifestazioni dedicate ai prodotti locali, è intervenuto per chiarire quale posto occupi l’aglio nella ricetta originale. “Nel pesto alla genovese, quello con il basilico genovese Dop, l’aglio non è che ci si possa mettere, ci si deve mettere: è un ingrediente essenziale”, ha dichiarato l’assessore, secondo quanto riportato da ‘La Stampa’.

La posizione di Lombardi non lascia spazio a dubbi sulla tradizione, anche se non esclude la libertà di adattare il piatto ai gusti personali. L’assessore, come riporta sempre ‘La Stampa, ha poi aggiunto: “Chiaramente poi ciascuno è in grado di modificare gli ingredienti della ricetta come meglio crede, ci mancherebbe altro, in base ai suoi gusti.”

Lombardi ha consigliato in particolare l’aglio di Vessalico, eccellenza coltivata nell’alta Valle Arroscia, in provincia di Imperia. Questa varietà è apprezzata per il gusto aromatico ma non eccessivamente aggressivo e per la sua capacità di inserirsi nella salsa senza sovrastare gli altri ingredienti.