Mick Jagger si trova in Italia per le riprese di un nuovo film ma nelle "pause dal lavoro" ha condiviso delle immagini diventate presto virali

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Mick Jagger, star dei Rolling Stones, continua a sorprendere il pubblico e a far parlare di sé. Negli ultimi giorni il cantante britannico ha conquistato nuovamente i social grazie ad alcuni contenuti pubblicati durante il suo soggiorno in Italia. Nelle immagini si trova con molta probabilità in Sicilia e appare lontanissimo dall’immagine della rockstar internazionale. Le foto condivise sui suoi canali social hanno rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di interazioni e moltissimi commenti da parte dei fan di tutto il mondo. Dietro questa vacanza apparentemente rilassata si nasconde, però, un importante progetto cinematografico che sta portando in Sicilia alcuni grandi nomi del cinema internazionale.

I video di Mick Jagger diventati virali

Le immagini condivise da Mick Jagger su Instagram mostrano una versione inedita del frontman dei Rolling Stones. In uno degli ultimi post pubblicati, il cantante appare alla guida di un tradizionale Ape della Piaggio mentre percorre lentamente le vie di un paesino. Nella descrizione è scritto “Working Break in Italy”, ovvero “Pausa dal lavoro in Italia“. Un contenuto che ha immediatamente conquistato i social per il contrasto tra la semplicità della scena e lo status di una delle più grandi icone della musica mondiale.

Il post ha raccolto oltre 195 mila “mi piace” e migliaia di commenti sul profilo Instagram dell’artista, seguito da oltre 3,5 milioni di persone. Molti utenti hanno apprezzato proprio la semplicità del momento e la capacità di Jagger di immergersi completamente nell’atmosfera locale. Oltre alla guida dell’apecar, la rockstar ha pubblicato fotografie e video che la mostrano durante passeggiate tra sentieri panoramici e scorci dell’isola e visite ad edifici storici.

C’è da dire che negli ultimi anni il cantante ha trascorso spesso periodi in Sicilia, dove possiede una villa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Più volte Jagger ha condiviso nei social immagini che contribuiscono a promuovere il fascino dell’isola e più in generale dell’Italia.

Perché Mick Jagger si trova in Italia

Dietro la sua “pausa dal lavoro” raccontata da Jagger c’è però un impegno professionale ben preciso. L’isola di Stromboli ospita, infatti, le riprese di Three Incestuous Sisters, il nuovo film diretto da Alice Rohrwacher e tratto dall’omonima graphic novel della scrittrice Audrey Niffenegger. Mick Jagger è entrato a far parte del cast del progetto e interpreta il guardiano di un faro, figura che secondo le indiscrezioni sarebbe il padre di uno dei personaggi principali interpretati da Josh O’Connor.

Il film rappresenta uno dei progetti più attesi del prossimo anno grazie anche alla presenza di un cast particolarmente prestigioso. Oltre a Jagger e Josh O’Connor, figurano infatti Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e, secondo alcune indiscrezioni, anche Isabella Rossellini. La storia racconta le vicende di tre sorelle che vivono isolate in una casa affacciata sul mare, ma l’arrivo di uno straniero altera profondamente gli equilibri esistenti.

Durante il soggiorno alle Eolie, Mick Jagger ha anche fatto parlare di sé per alcune richieste particolari legate alla sua permanenza. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, avrebbe chiesto l’arrivo di materassi speciali per garantire il massimo comfort durante le settimane di riprese. La sua presenza e quella di molti altri attori a Stromboli hanno, inoltre, portato all’organizzazione di una festa speciale il 20 maggio scorso. Un evento che ha attirato numerosi ospiti ma che è stato temporaneamente interrotto dall‘intervento dei carabinieri a causa di un’ordinanza comunale che vietava la diffusione di musica in quella fascia oraria.