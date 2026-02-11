La Motorvalley italiana e le location della serie tv Netflix

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Il 10 febbraio è arrivata su Netflix Motorvalley una nuova serie italiana all’insegna dei motori. Sei episodi che combinano sport, ambizione industriale e vicende personali sullo sfondo del Campionato Italiano Gran Turismo. Protagonisti sono Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza, diretti da Pippo Mezzapesa, Lyda Patitucci e Matteo Rovere, che firma anche produzione e sceneggiatura per Groenlandia (gruppo Banijay).

La trama di Motorvalley, la nuova serie tv Netflix

La storia di Motorvalley ruota attorno alla vita di tre personaggi. Arturo (Luca Argentero), ex pilota dal passato glorioso, vive con il peso di un incidente che lo ha allontanato dalle competizioni. Elena (Giulia Michelini), erede di una scuderia storica, lotta per riconquistare un ruolo nell’azienda di famiglia ora nelle mani del fratello. Blu (Caterina Forza), giovane talentuosa ma spericolata e amante della velocità.

Il loro percorso si intreccia nel Campionato Italiano Gran Turismo, tra contratti con gli sponsor, prove e strategie di gara. La serie alterna tensione in pista e scontri dietro le quinte. Per aumentare il realismo, alcune scene sono state girate durante competizioni, coinvolgendo anche veri piloti. La Regione Emilia-Romagna, con Emilia-Romagna Film Commission, ha sostenuto il progetto.