Vasco Rossi aveva condiviso qualche giorno fa sui social di essere in una "location segretissima" che però i suoi fan hanno velocemente scoperto

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Vasco Rossi continua a essere uno degli artisti più amati e seguiti della musica italiana. Con oltre quarant’anni di carriera, decine di album pubblicati e milioni di dischi venduti, il cantante ha costruito una carriera straordinaria. I suoi tour negli stadi registrano regolarmente il tutto esaurito, confermando una popolarità che attraversa generazioni. Anche il 2026 si preannuncia un anno importante per Vasco, impegnato con un nuovo tour estivo che lo porterà nei principali stadi italiani. Ma prima di salire sul palco, come ormai da tradizione, il cantante ha scelto di ritirarsi in un luogo speciale per prepararsi al meglio. Una “location segretissima“, come l’ha definita lui stesso sui social, che ha subito acceso la curiosità dei fan.

Il post social di Vasco: “posto segretissimo”

Tutto è partito da un post pubblicato sui social, in cui Vasco Rossi ha annunciato il suo arrivo in una “località segretissima”. Le parole scelte dal rocker hanno immediatamente catturato l’attenzione dei fan, alimentando curiosità e ipotesi. “Dal fronte di una località segretissima. Il primo giorno di prove!! Abbiamo rotto il ghiaccio!!”, ha scritto il cantante. Il messaggio era accompagnato da un video che mostrava l’inizio delle prove per il nuovo tour.

Il tono, come spesso accade nei suoi contenuti, è ironico e diretto. Vasco gioca con il mistero, ma allo stesso tempo lascia volutamente indizi visivi che non sfuggono ai suoi follower più attenti. E infatti, nel giro di poche ore, i commenti si sono riempiti di supposizioni dato che molti fan hanno riconosciuto immediatamente la location.

Scoperta la location “segretissima” di Vasco

Nonostante il mistero iniziale, la location è, quindi, stata presto identificata dai numerosi fan: si tratta di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Un luogo che Vasco conosce molto bene e che negli anni è diventato una vera e propria seconda casa. Qui il cantante ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria nel 2021, a testimonianza di un legame profondo con il territorio.

Non si tratta di una novità assoluta. Già nell’estate 2025 il rocker aveva soggiornato nella stessa zona, condividendo sui social momenti di relax e vita quotidiana. Anche in quell’occasione aveva raccontato il suo ritorno in Puglia con frasi come “Finalmente in Puglia”, confermando quanto questa regione rappresenti per lui un rifugio ideale.

Le prove e la preparazione del nuovo tour 2026 di Vasco

Il soggiorno in Puglia non è solo una pausa, ma una fase fondamentale del lavoro di Vasco Rossi che si sta preparando al nuovo tour 2026. Le settimane precedenti sono dedicate alle prove con la band, alla definizione della scaletta e alla messa a punto dello spettacolo.

In particolare, le immagini condivise sui social hanno reso familiare ai fan il Cromie Disco, una struttura iconica spesso soprannominata “l’Astronave” per la sua architettura futuristica. È proprio in questo spazio di Castellaneta Marina che Vasco ha scelto, ancora una volta, di iniziare le prove con la sua band.

Quella del 2026 prenderà il via il 30 maggio da Rimini per poi proseguire con due date a Ferrara. Tra le date più attese del tour spiccano anche quelle del 18 e 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari. Il tour poi continua con tappe che sono previste a Olbia, Ancona e Udine.