La location del matrimonio di Aurora Ramazzotti è stata svelata

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, dovrebbe sposarsi con Goffredo Cerza in una prestigiosa location in Sicilia

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Il conto alla rovescia è ormai iniziato e il matrimonio di Aurora Ramazzotti continua ad alimentare curiosità e gossip. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si prepara infatti a sposare il compagno storico Goffredo Cerza. Una relazione lunga quasi dieci anni che negli ultimi mesi era culminata con la proposta di matrimonio arrivata a Londra, un luogo molto importante nella loro storia d’amore. Negli ultimi tempi Aurora ha condiviso sui social alcuni dettagli delle nozze, mantenendo però grande riservatezza sugli aspetti più esclusivi dell’evento. Prima l’addio al nubilato da sogno in Marocco con le amiche storiche, poi le partecipazioni di nozze ispirate alla storica rivista “Cioè”. Ora però emergono nuove indiscrezioni sulla location scelta per il matrimonio, destinato a trasformarsi in uno degli eventi più chiacchierati dell’estate italiana.

Dove si sposerà Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è una conduttrice e volto pubblico italiano, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Cresciuta sotto i riflettori fin da giovanissima, negli anni è riuscita a costruirsi una propria carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo diverse esperienze televisive, oggi Aurora è seguitissima online anche per i racconti della sua vita privata insieme al compagno Goffredo Cerza, con cui ha avuto il piccolo Cesare Augusto nel 2023. Negli ultimi mesi la coppia è al centro del gossip per i preparativi delle nozze che avverranno il prossimo luglio.

Dopo settimane di indiscrezioni, sarebbe stato svelato il luogo scelto da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per celebrare le nozze. Secondo quanto riporta ‘Today’, il settimanale Oggi ha svelato che il matrimonio si svolgerà al Castello Xirumi Serravalle, storica dimora situata a Lentini, in provincia di Siracusa. La Sicilia, quindi, una delle regioni più amate per celebrare matrimoni, è stata scelta anche dalla coppia Ramazzotti – Cerza.

La location scelta per l’evento è una residenza del XVI secolo dei baroni Grimaldi di Serravalle, considerata una delle più prestigiose della Sicilia. Il castello è immerso nella campagna siciliana ed è sempre molto richiesto per eventi di alto livello grazie alle sue dimensioni e all’atmosfera elegante e riservata. Inoltre, da lì è possibile ammirare una meravigliosa vista sull’Etna. Secondo le indiscrezioni, gli sposi avrebbero affittato l’intera struttura per più giorni.

La data del matrimonio di Aurora Ramazzotti e il pensiero speciale di Eros

La data ufficiale del matrimonio è fissata per il 4 luglio 2026, giorno che Aurora e Goffredo hanno già comunicato agli invitati da tempo. La coppia aveva inizialmente mantenuto massimo riserbo sulla destinazione scelta, ma ormai le informazioni emerse sembrano convergere tutte sulla prestigiosa struttura in Sicilia. Grande attenzione sarebbe stata riservata però alla privacy. La coppia avrebbe, infatti, predisposto un importante servizio di sicurezza per quelle giornate.

Tra i dettagli che più stanno facendo parlare c’è, però, un possibile speciale “regalo” di papà Eros. Secondo quanto riportato sempre da ‘Today’, il cantante starebbe pensando a una sorpresa davvero speciale per la figlia, un gesto unico e indimenticabile. Corre voce, infatti, che Ramazzotti potrebbe fare un’esibizione in forma ristretta all’interno del castello.

L’idea di vedere Eros Ramazzotti cantare in un evento privato così per coronare questo passo speciale ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan. Un’esibizione privata renderebbe, quindi, le nozze ancora più spettacolari. In attesa di maggiori informazioni, quello che è certo è che il matrimonio di Aurora Ramazzotti sarà uno degli eventi più seguiti dell’estate 2026.