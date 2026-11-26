La Liste ha individuato con The Pleasure Principle i migliori ristoranti in Europa dove si mangia con meno di 50 euro: ecco gli indirizzi in Italia

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La Liste è conosciuta per la sua selezione internazionale dedicata ai ristoranti più apprezzati del mondo. La guida francese raccoglie e confronta giudizi provenienti da pubblicazioni e recensioni, offrendo ogni anno una panoramica sulla ristorazione nei diversi Paesi. Accanto alla classifica principale, l’edizione 2027 introduce anche una proposta diversa, ovvero una selezione di indirizzi europei scelti per la loro ottima cucina e per una spesa più accessibile. Tra trattorie, osterie e ristoranti, ecco i migliori ristoranti d’Italia con menù sotto 50 euro.

La Liste 2027: i migliori ristoranti al mondo e gli italiani in classifica

La Liste nasce con l’obiettivo di riunire le valutazioni gastronomiche pubblicate in diversi Paesi e trasformarle in una graduatoria internazionale. Per elaborare i punteggi prende in considerazione guide, giornali e recensioni online, combinando le informazioni raccolte per assegnare ai ristoranti un voto. Come spiega la stessa piattaforma, il sistema prende in esame circa 1.850 fonti, oltre a recensioni dei clienti combinate con i giudizi professionali.

Nell’edizione La Liste 2027 il punteggio più alto è stato 99,5 su 100, condiviso da 13 ristoranti. Tra questi c’è anche un indirizzo italiano: Da Vittorio, il ristorante della famiglia Cerea a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Il riconoscimento arriva nell’anno in cui l’insegna celebra i suoi 60 anni di attività e conferma le Tre Stelle nella Guida Michelin 2027. Da Vittorio condivide il vertice di La Liste con locali di diversi Paesi, tra cui Guy Savoy a Parigi, Cheval Blanc by Peter Knogl a Basilea e Le Bernardin a New York.

La presenza italiana nella graduatoria non si limita però al ristorante bergamasco. Nella selezione dei migliori mille indirizzi del mondo compaiono infatti 93 locali italiani. Dopo Da Vittorio, il punteggio nazionale più alto va a Le Calandre dei fratelli Alajmo, a Rubano, con 99 punti, seguito dall’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico, con 98,5. A quota 98 punti si trovano invece Dal Pescatore della famiglia Santini, a Runate, e l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena. Con 97,5 punti figurano anche Piazza Duomo ad Alba, Villa Crespi a Orta San Giulio e Uliassi a Senigallia.

I 25 ristoranti italiani di La Liste dove mangiare sotto i 50 euro

Accanto alla graduatoria principale, La Liste ha presentato The Pleasure Principle, una selezione che guarda alla ristorazione attraverso il rapporto tra la qualità della cucina e il prezzo. The Pleasure Principle raccoglie trattorie, osterie e altri locali europei accomunati dall’attenzione alla cucina e alle materie prime. Per la fascia sotto i 50 euro, La Liste considera la possibilità di scegliere un menù del pranzo, un menù fisso oppure due portate alla carta con una spesa inferiore a quella soglia per persona, bevande escluse.

Questo significa che l’inserimento nella guida non equivale necessariamente alla presenza di un menu completo a prezzo fisso valido sempre. La spesa può cambiare in base ai piatti scelti, al servizio e agli extra. Un esempio è l’Osteria dell’Arco di Alba: La Liste segnala che, durante la stagione del tartufo bianco, alcune preparazioni possono costare da sole tra 35 e 55 euro. È quindi utile controllare il menu aggiornato prima di prenotare.

Ecco i 25 ristoranti italiani di La Liste sotto i 50 euro a testa: