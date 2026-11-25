È uscita anche quest'anno la famosa classifica La Liste che vede di nuovo in vetta tra i migliori ristoranti un'insegna italiana storica di successo

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La Liste è la selezione francese dedicata ai migliori ristoranti del mondo. Ogni anno la pubblicazione offre una panoramica sulle insegne più apprezzate nei diversi Paesi, assegnando loro un punteggio. Anche nell’edizione 2027 la cucina italiana ha conquistato un posto di rilievo in questa classifica. Tra i locali che condividono il vertice della graduatoria, infatti, ce n’è uno molto famoso che viene da anni premiato.

La Liste 2027: i migliori ristoranti al mondo

La Liste nasce con l’obiettivo di offrire una visione internazionale della ristorazione attraverso l’analisi di valutazioni già pubblicate. La selezione prende in considerazione guide gastronomiche, classifiche e altre fonti provenienti da diversi Paesi, combinandole attraverso un algoritmo per attribuire un punteggio ai locali. Nell’edizione 2027 l’analisi si basa su oltre 1.850 fonti. La particolarità della graduatoria di La Liste è proprio questa.

Il risultato non dipende dal giudizio di una singola giuria, ma dalla raccolta e dall’elaborazione di valutazioni provenienti da pubblicazioni diverse. La selezione permette così di confrontare indirizzi distribuiti in tutto il mondo e di osservare quali ristoranti abbiano ottenuto i giudizi più alti nelle fonti prese in esame. Per il 2027, il punteggio più alto è 99,5 su 100 ed è condiviso da ben 13 ristoranti. Tra questi figura un solo indirizzo italiano, Da Vittorio, a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Il locale della famiglia Cerea conferma così una posizione di vertice già raggiunta nell’edizione La Liste 2026.

Tra gli altri ristoranti europei che condividono il primo posto ci sono Cheval Blanc by Peter Knogl a Basilea, Frantzén a Stoccolma, Guy Savoy a Parigi e L’Assiette Champenoise a Tinqueux, sempre in Francia. Raggiungono lo stesso punteggio anche Martín Berasategui, a Lasarte-Oria, in Spagna, e lo Schwarzwaldstube, a Baiersbronn, in Germania. Guardando al resto del mondo, il punteggio massimo è stato ricevuto anche da insegne in America e Asia. Negli Stati Uniti il vertice comprende Le Bernardin a New York e SingleThread a Healdsburg, in California. Dall’Asia arrivano invece Lung King Heen a Hong Kong e Robuchon au Dôme – Julien Tongourian a Macao. Inoltre, ci sono anche due ristoranti di Tokyo, Matsukawa e Sushi Saito.

Da Vittorio e gli altri italiani in classifica

Il risultato di La Liste 2027 si inserisce in un anno di festeggiamenti per Da Vittorio, che nel 2026 ha festeggiato i 60 anni di attività. La storia del ristorante comincia infatti il 6 aprile 1966, quando Vittorio e Bruna Cerea aprono la loro prima insegna a Bergamo. Da quell’esperienza prende forma un’attività destinata a crescere nel tempo. La cucina è ora guidata dai fratelli Cerea, che proseguono il percorso avviato dai genitori.

Tra i piatti più conosciuti ci sono i paccheri alla Vittorio, diventati una delle specialità simbolo della casa. La preparazione è stata servita anche durante il gala olimpico di Milano-Cortina 2026. Non è l’unico riconoscimento di quest’anno, per la famiglia Cerea, infatti, è arrivata anche la conferma delle tre stelle Michelin nella Guida Italia 2027. Inoltre, anche Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 ha premiato la famiglia Cerea come Ristoratore dell’anno. Da Vittorio è l’unico italiano nel gruppo dei tredici primi classificati, ma non è il solo rappresentante della cucina nazionale nella graduatoria.

Nella selezione dei migliori mille ristoranti del mondo compaiono infatti ben 93 indirizzi italiani, distribuiti in diverse città. Dopo il locale di Brusaporto, il punteggio italiano più alto va a Le Calandre dei fratelli Alajmo, a Rubano (Padova) con 99 punti. Segue l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico, in Alto Adige, che ottiene 98,5 punti. A quota 98 punti si trovano poi Dal Pescatore della famiglia Santini, a Runate, e l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena. Tra gli altri nomi italiani presenti nella fascia alta della classifica ci sono Piazza Duomo ad Alba, Villa Crespi a Orta San Giulio e Uliassi a Senigallia, tutti con 97,5 punti.

A seguire ci sono Enrico Bartolini – Mudec a Milano e La Pergola a Roma con 97 punti. Poi Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, La Madonnina del Pescatore a Senigallia, il Reale di Niko Romito a Castel di Sangro, e Castel Fine Dining a Tirolo (Merano) che hanno ricevuto tutti 96 punti.